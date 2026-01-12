Pączki to ciastka, które jak żadne inne kojarzą się z karnawałem. Popularne są też oczywiście faworki. Ale co pączki, to pączki. Mają dwie wady - szybko znikają i długo się je robi. Jest jednak przepis na pączki błyskawiczne i smakowite.

Pięciominutowe pączki jogurtowe dla zapracowanych

Szybkie pączki jogurtowe to idealna propozycja na słodką przekąskę na karnawałową domówkę. Świetny przepis dla zapracowanych. Robi się je naprawdę błyskawicznie. Pięć minut i mamy gotowe ciasto. Nie potrzebujemy do ich przygotowania żadnych wymyślnych sprzętów kuchennych.

Pięciominutowe pączki jogurtowe - przepis

Składniki

2 jajka

400 g jogurtu naturalnego

3 łyżki cukru

łyżka cukru waniliowego

2 łyżeczki proszku do pieczenia

łyżka octu

300 g mąki pszennej

tłuszcz do głębokiego smażenia

cukier puder do posypania

Przygotowanie

Wszystkie składniki na ciasto łączymy w misce i mieszamy. Ma powstać gładkie ciasto. Odstawiamy je na pół godziny, żeby odpoczęło. Rozgrzewamy w głębokim garnku olej. Za pomocą dwóch łyżeczek formujemy maleńkie pączki - wielkość orzecha włoskiego. Smażymy na rozgrzanym oleju. Nie kładziemy pączków zbyt dużo do garnka za jednym zamachem, by by nie stykały się ze sobą. Pączki nie powinny się smażyć dłużej niż cztery minuty. Złociste pączki wyjmujemy, odsączamy z tłuszczu na papierowym ręczniku. Jeszcze gorące posypujemy cukrem pudrem. Pięciominutowe pączki gotowe. Smacznego!