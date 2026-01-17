Właściwie trudno wyobrazić sobie tańsze danie. Jeśli raz zrobicie babkę ziemniaczaną, będziecie do niej wracać. Kilka tanich składników, niewiele pracy. To danie sprawdzone przez ludzi, którzy ciężko pracowali i potrzebowali dobrych, kalorycznych i tanich posiłków. Chłopska kuchnia to jest to.

Babka ziemniaczana - tradycyjna i ceniona

Babka ziemniaczana to tradycyjna, sycąca potrawa kuchni polskiej, szczególnie popularna na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przygotowywana z tartych surowych ziemniaków, boczku, słoniny, cebuli, jajek i mąki, zapiekana w piekarniku na złocisty kolor i często podawana na ciepło z kwaśną śmietaną, mlekiem lub sosem. Jest to prosty, ale wyrazisty w smaku specjał wiejski, który może być daniem głównym lub dodatkiem. Babka ziemniaczana została wpisana na listę produktów tradycyjnych w 2005 r. w kategorii" Gotowe dania i potrawy w woj. podlaskim".

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Właściwie to możemy się założyć, że wszystkie składniki, potrzebne do przygotowania babki ziemniaczanej, macie pod ręką w domu. Potrzebujemy ziemniaków, jajek, trochę boczku lub kiełbasy i garść mąki. To wszystko. Babka ziemniaczana będzie świetnie smakować z surówką z kiszonej kapusty. Możem też podać do babki ziemniaczanej gęstą, kwaśną śmietanę.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - babka ziemniaczana z Podlasia

Składniki

2 kg ziemniaków

ok. 250 g wędzonego boczku

2 cebule

3 jajka

sól, pieprz, majeranek

łyżka smalcu

trochę bułki tartej

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy, myjemy i ścieramy na tarce o małych oczkach, tych podłużnych. Odciskamy z nich wodę. Do startych ziemniaków dodajemy jajka, mąkę, przyprawy. Mieszamy. Cebulę obieramy i siekamy. Kroimy w drobną kostkę boczek. Na patelni smażymy boczek, a gdy wytopi się z niego tłuszcz, dodajemy cebulę i dusimy, aż zmięknie i stanie się szklista. Boczek z cebulą dodajemy do masy ziemniaczanej. Dobrze mieszamy. Formę smarujemy smalcem i wysypujemy tartą bułką. Babkę ziemniaczaną pieczemy przez ok. 1,5 godziny w temperaturze 200 stopni. Smacznego! Babka ziemniaczana z Podlasia gotowa.