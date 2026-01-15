Pomidory pieczone w piekarniku nadają zupie naturalnej słodyczy i głębi, której nie da się osiągnąć przy klasycznym gotowaniu. To idealny sposób, aby znane danie nabrało zupełnie nowego charakteru.

Składniki:

  • 1 kg dojrzałych pomidorów
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 marchew
  • 1 litr bulionu warzywnego
  • 2 łyżki oliwy z oliwek
  • 1 łyżeczka cukru
  • sól i pieprz do smaku
  • 1 łyżeczka oregano lub bazylii
  • 50 ml śmietanki 30% (opcjonalnie)
  • makaron lub ryż do podania
Przygotowanie:

  • Pomidory przekrój na połówki, ułóż na blasze razem z cebulą i czosnkiem, skrop oliwą i piecz 25 minut w 200°C.
  • Marchew ugotuj w bulionie do miękkości.
  • Dodaj upieczone warzywa do garnka i całość zmiksuj na gładki krem.
  • Dopraw cukrem, solą, pieprzem i ziołami.
  • Na końcu możesz dodać śmietankę, aby uzyskać delikatniejszą konsystencję.
  • Podawaj z makaronem lub ryżem według własnych upodobań.

Ta wersja pomidorowej sprawdzi się zarówno na szybki obiad, jak i na rodzinne spotkanie przy stole. Pokazuje, że nawet klasyczne dania można przygotować w nowy, ciekawy sposób, nie tracąc ich domowego charakteru i prostoty.