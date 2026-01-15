Gotowanie to sztuka łączenia tradycji z codzienną wygodą. W świecie szybkich posiłków coraz częściej wracamy do prostych, sprawdzonych receptur, które kojarzą się z domem i spokojem. Zupa pomidorowa od lat pozostaje jednym z najbardziej lubianych dań, a jej nowoczesna wersja potrafi zaskoczyć intensywnością smaku i aromatu.
Pomidory pieczone w piekarniku nadają zupie naturalnej słodyczy i głębi, której nie da się osiągnąć przy klasycznym gotowaniu. To idealny sposób, aby znane danie nabrało zupełnie nowego charakteru.
Składniki:
- 1 kg dojrzałych pomidorów
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 marchew
- 1 litr bulionu warzywnego
- 2 łyżki oliwy z oliwek
- 1 łyżeczka cukru
- sól i pieprz do smaku
- 1 łyżeczka oregano lub bazylii
- 50 ml śmietanki 30% (opcjonalnie)
- makaron lub ryż do podania
Przygotowanie:
- Pomidory przekrój na połówki, ułóż na blasze razem z cebulą i czosnkiem, skrop oliwą i piecz 25 minut w 200°C.
- Marchew ugotuj w bulionie do miękkości.
- Dodaj upieczone warzywa do garnka i całość zmiksuj na gładki krem.
- Dopraw cukrem, solą, pieprzem i ziołami.
- Na końcu możesz dodać śmietankę, aby uzyskać delikatniejszą konsystencję.
- Podawaj z makaronem lub ryżem według własnych upodobań.
Ta wersja pomidorowej sprawdzi się zarówno na szybki obiad, jak i na rodzinne spotkanie przy stole. Pokazuje, że nawet klasyczne dania można przygotować w nowy, ciekawy sposób, nie tracąc ich domowego charakteru i prostoty.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama