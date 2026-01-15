Pomidory pieczone w piekarniku nadają zupie naturalnej słodyczy i głębi, której nie da się osiągnąć przy klasycznym gotowaniu. To idealny sposób, aby znane danie nabrało zupełnie nowego charakteru.

Składniki:

1 kg dojrzałych pomidorów

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 marchew

1 litr bulionu warzywnego

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka cukru

sól i pieprz do smaku

1 łyżeczka oregano lub bazylii

lub bazylii 50 ml śmietanki 30% (opcjonalnie)

makaron lub ryż do podania

Przygotowanie:

Pomidory przekrój na połówki, ułóż na blasze razem z cebulą i czosnkiem , skrop oliwą i piecz 25 minut w 200°C.

, skrop oliwą i piecz 25 minut w 200°C. Marchew ugotuj w bulionie do miękkości.

Dodaj upieczone warzywa do garnka i całość zmiksuj na gładki krem.

Dopraw cukrem, solą, pieprzem i ziołami.

Na końcu możesz dodać śmietankę, aby uzyskać delikatniejszą konsystencję.

Podawaj z makaronem lub ryżem według własnych upodobań.

Ta wersja pomidorowej sprawdzi się zarówno na szybki obiad, jak i na rodzinne spotkanie przy stole. Pokazuje, że nawet klasyczne dania można przygotować w nowy, ciekawy sposób, nie tracąc ich domowego charakteru i prostoty.