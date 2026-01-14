Gotowanie jajek w garnku to wielka sztuka. Bywa powodem rodzinnych sprzeczek. Zwłaszcza rano, gdy każda minuta cenna, chce się zjeść śniadanie, a jajka, jak to jajka - są na twardo zamiast na miękko, albo pękła skorupka i cała pyszna zawartość jajka wylądowała w wodzie. Użycie air fryera sprawi, że te problemy znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Tak przygotowywane na śniadanie jajka nie pękają

Air fryer to nie tylko sposób na przyrządzenie mięsa, ryby czy frytek. To także doskonałe urządzenie do gotowania jajek – zarówno na twardo, jak i na miękko. Jajka nagrzewają się równomiernie, nie pękają i wychodzą po prostu idealne.

Jak ugotować jajka w air fryerze?

To prostsze niż myślisz! Wystarczy włożyć jajka do koszyka air fryera, ustawić temperaturę między 130 a 150°C i wybrać czas w zależności od preferowanego stopnia ugotowania żółtka:

Jajka na miękko: 9-10 minut

Jajka z półpłynnym żółtkiem: 11-12 minut

Jajka na twardo: 13-15 minut

Po zakończeniu gotowania wkładamy ajka od razu do zimnej wody, by zatrzymać proces gotowania i łatwo je obrać.