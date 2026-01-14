Szpinak doskonale równoważy neutralny smak ryby, a dodatek musztardy razowej sprawia, że sos nie jest mdły. To propozycja zarówno na zwykły obiad w tygodniu, jak i na bardziej elegancki posiłek dla rodziny lub gości. Danie dobrze komponuje się z ziemniakami, ryżem lub kaszą.

Składniki:

Filety z dorsza, świeży lub mrożony szpinak, cebula, czosnek, masło lub oliwa, śmietanka lub jogurt naturalny, musztarda razowa, sok z cytryny, sól, pieprz.

Przygotowanie:

Filety z dorsza delikatnie dopraw solą, pieprzem i skrop sokiem z cytryny. Na patelni rozgrzej masło lub oliwę, zeszklij drobno posiekaną cebulę i czosnek. Dodaj szpinak i smaż, aż zmniejszy objętość. Następnie wlej śmietankę lub jogurt i dodaj musztardę razową. Włóż dorsza do sosu, przykryj patelnię i duś kilka minut, aż ryba będzie miękka i soczysta.

To danie najlepiej smakuje podane od razu po przygotowaniu, ale sprawdzi się również jako obiad na następny dzień.