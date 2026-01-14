Kotlet schabowy to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiej kuchni. Dla wielu osób to smak dzieciństwa i rodzinnych obiadów. W wersji z mizerią i pieczonymi ziemniakami tworzy klasyczny zestaw, który nigdy nie wychodzi z mody.
Choć schabowy uchodzi za danie proste, diabeł tkwi w szczegółach. Odpowiednie rozbicie mięsa, dobrze doprawiona panierka i właściwa temperatura smażenia mają ogromne znaczenie.
Składniki:
Schab wieprzowy, jajka, bułka tarta, mąka, olej lub smalec. Ogórki, śmietana, sól, pieprz. Ziemniaki, oliwa, zioła.
Przygotowanie:
Schab rozbij cienko, dopraw solą i pieprzem. Panieruj kolejno w mące, jajku i bułce tartej. Smaż na złoty kolor. Ziemniaki upiecz w piekarniku z oliwą i ziołami. Mizerię przygotuj tuż przed podaniem.
To propozycja idealna na niedzielny, rodzinny obiad.
