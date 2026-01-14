Choć schabowy uchodzi za danie proste, diabeł tkwi w szczegółach. Odpowiednie rozbicie mięsa, dobrze doprawiona panierka i właściwa temperatura smażenia mają ogromne znaczenie.

Najlepsza klasyczna pasta jajeczna na śniadanie. Jakub Kuroń robi ją według przepisu ojca
Składniki:

Schab wieprzowy, jajka, bułka tarta, mąka, olej lub smalec. Ogórki, śmietana, sól, pieprz. Ziemniaki, oliwa, zioła.

Przygotowanie:

Schab rozbij cienko, dopraw solą i pieprzem. Panieruj kolejno w mące, jajku i bułce tartej. Smaż na złoty kolor. Ziemniaki upiecz w piekarniku z oliwą i ziołami. Mizerię przygotuj tuż przed podaniem.

To propozycja idealna na niedzielny, rodzinny obiad.