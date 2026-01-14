To danie sprawdzi się zarówno w tygodniu, jak i w weekend, kiedy chcemy zjeść coś bardziej tradycyjnego. Pieczony indyk dobrze smakuje również na zimno, dlatego często trafia do lunchboxów lub na kolację.

Składniki:

Pierś z indyka, oliwa, czosnek, papryka słodka, majeranek, sól, pieprz. Ziemniaki, masło, mleko. Marchew, kapusta pekińska lub ogórek, jogurt naturalny.

Przygotowanie:

Mięso natrzyj oliwą i przyprawami, odstaw na kilkanaście minut. Piecz w piekarniku do miękkości, podlewając mięso sosem z pieczenia. Ziemniaki ugotuj, a następnie utłucz z masłem i mlekiem na gładkie puree. Surówkę przygotuj z drobno posiekanych warzyw i jogurtu.

To pełnowartościowy, domowy obiad, który smakuje całej rodzinie.