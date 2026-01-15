Żurek to tradycyjna polska zupa na zakwasie. Jest smaczny i odżywczy. Żurek zaczyna zdobywać sławę także poza granicami naszego kraju. Żurek zajmuje drugie miejsce w rankingu "najlepszych zup świata" stworzonym przez serwis kulinarny TasteAtlas. Kojarzony głównie ze świętami wielkanocnymi, żurek sprawdzi się również w inne dni w roku. Przygotowany w domu, z dobrych składników, smakuje rewelacyjnie.
Czy różni się żurek od barszczu białego? Chodzi o zakwas. Żurek przygotowuje się na zakwasie żytnim, a barszcz biały - na zakwasie z mąki pszennej. Co ciekawe, dawno temu barszczem białym nazywano zupę, której bazą był kwas z ogórków kiszonych lub kiszonej kapusty. Żurek jest źródłem wielu wartości odżywczych, takich jak białko, węglowodany, witaminy i minerały. . Żurek na wędzonce podajemy z jajkami na twardo i ugotowanymi ziemniakami.
Składniki
- pół litra zakwasu na żurek
- pół kilograma chudego boczku wędzonego
- 25 dkg chudej kiełbasy
- 1 cebula
- 4 duże ząbki czosnku
- sól, pieprz
- łyżka majeranku
- dwa liście laurowe
- kilka ziaren czarnego pieprzu i ziela angielskiego
- 1,5 litra bulionu
- 4 jajka
- 4 duże ziemniaki
Przygotowanie
Boczek wędzony, kiełbasę śląska i cebulę kroimy w kostkę, przekładamy do garnka i podsmażam. Dodajemy przeciśnięty czosnek, zalewamy wywarem i gotujemy przez ok. 5 minut. Następnie dodajemy przyprawy: sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek i gotować przez 30 minut. Do tak przygotowanego wywaru dolewamy zakwas i gotujemy 15 minut. W międzyczasie gotujemy jajko na twardo i ziemniaki. Żurek podajemy z ziemniakami i jajkami na twardo. Smacznego!
