Kasza gryczana doskonale pasuje do mięsnych sosów i sprawia, że danie jest bardziej treściwe. Gulasz można przygotować z wyprzedzeniem, ponieważ następnego dnia smakuje jeszcze lepiej.

Składniki:

Mięso wieprzowe lub drobiowe, cebula, papryka, czosnek, koncentrat pomidorowy, przyprawy, kasza gryczana.

Przygotowanie:

Mięso pokrój w kostkę i obsmaż na patelni. Dodaj cebulę, czosnek i paprykę. Duś całość do miękkości, dopraw koncentratem i przyprawami. Kaszę ugotuj osobno według instrukcji.

To danie sprawdzi się jako obiad na kilka dni.