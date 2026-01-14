Gulasz to jedno z tych dań, które kojarzą się z domowym ciepłem i sycącym obiadem. W połączeniu z kaszą gryczaną tworzy zestaw prosty, a jednocześnie bardzo pożywny. To idealna propozycja na chłodniejsze dni, kiedy mamy ochotę na coś konkretnego.
Kasza gryczana doskonale pasuje do mięsnych sosów i sprawia, że danie jest bardziej treściwe. Gulasz można przygotować z wyprzedzeniem, ponieważ następnego dnia smakuje jeszcze lepiej.
Składniki:
Mięso wieprzowe lub drobiowe, cebula, papryka, czosnek, koncentrat pomidorowy, przyprawy, kasza gryczana.
Przygotowanie:
Mięso pokrój w kostkę i obsmaż na patelni. Dodaj cebulę, czosnek i paprykę. Duś całość do miękkości, dopraw koncentratem i przyprawami. Kaszę ugotuj osobno według instrukcji.
To danie sprawdzi się jako obiad na kilka dni.
