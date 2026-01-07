Kapusta ma wiele zalet. Jest zdrowa i niskokaloryczna. Dostarcza organizmowi cennych składników odżywczych i jakże ważnego dla naszego zdrowia błonnika. Z kapusty można wyczarować wiele pysznych dań. Tym razem proponujemy bardzo smaczny i szybki kapuśniak ze słodkiej kapusty z kiełbasą.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Kapuśniak ze słodkiej, białej kapusty to idealne danie obiadowe. Rodzina będzie najedzona i szczęśliwa. Dzięki dodatkowi boczku zupa jest sycąca i treściwa. Zaletą tego kapuśniaku jest też jego cena. To będzie naprawdę tania zupa. A jeśli ugotujemy jej więcej, tym lepiej. Następnego dnia kapuśniak będzie jeszcze smaczniejszy. Do kapuśniaku dodamy pomidory z puszki. Dzięki temu będzie jeszcze smaczniejszy i zdrowszy.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kapuśniak z boczkiem

Składniki

  • pół główki średniej kapusty
  • cebula
  • marchewka
  • pietruszka
  • kawałek pora
  • ząbek czosnku
  • puszka pomidorów
  • 4 duże ziemniaki
  • 35 dkg chudej kiełbasy
  • 2 łyżki oleju
  • przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, łyżeczka kminku, łyżeczka majeranku
  • 2 litry wody

Przygotowanie

Z kapusty zdejmujemy wierzchnie liście i drobno ją szatkujemy. Obieramy ziemniaki i kroimy je w kostkę. Myjemy i kroimy w kostkę pora, marchewkę i pietruszkę. Kroimy kiełbasę. Obieramy i siekamy czosnek i cebulę. W dużym garnku rozgrzewamy olej, podsmażamy cebulę i czosnek. Dodajemy kiełbasę i smażymy, aż lekko się przyrumieni. Potem podsmażamy razem z boczkiem i cebulą resztę warzyw i ziemniaki. Następnie zlewamy wszystko wodą, dodajemy kapustę, przyprawy i gotujemy, aż kapusta będzie miękka. Wtedy dodajemy pomidory z puszki. Gotujemy jeszcze chwilę kilka minut. Zupę podajemy obficie posypaną zieleniną. Kapuśniak ze słodkiej kapusty z kiełbasą gotowy. Smacznego!