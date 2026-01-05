Tym daniem zajadają się mieszkańcy Rzymu. Jest równie popularne jak np. gricia czy carbonara, ale mniej zanany turystom. W dialekcie rzymskim jego nazwa oznacza mniej więcej tyle, że robimy obiad z tego, co mamy.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Tym daniem z makaronu naje się cała rodzina. Jest smakowite i aromatyczne. Jest tu białko. Makaron dostarczy z kolei dużo węglowodanów, jakże potrzebnych, gdy na dworze zimno.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - bałaganiarski makaron z Włoch

Składniki

400 g makaronu penne

2 łyżki passaty pomidorowej

2 kawałki białej kiełbasy

150 g startego sera pecorino

150 g startego parmezanu

1 kieliszek czerwonego wina (można pominąć)

sól, pieprz

oliwa z oliwek

Przygotowanie

Zdejmujemy skórkę z kiełbasy, kroimy ją i na dużej, głębokiej patelni podsmażamy na oliwie. Dodajemy też pokrojony w kostkę boczek. Podsmażamy. Gotujemy makaron według przepisu na opakowaniu. Podsmażoną kiełbasę i boczek podlewamy czerwonym winem i odparowujemy alkohol. Odcedzamy makaron i wrzucamy na patelnię z kiełbasą i boczkiem. Dobrze mieszamy. Wyłączamy ogień pod patelnią. Dodajemy starty ser i passatę pomidorową, dobrze mieszamy. Solimy i pieprzymy. Podajemy bałaganiarski makaron od razu, obficie posypany startym serem. Smacznego!