Chlebek bananowy jest aromatyczny i pyszny. Gdy dodamy do niego garść orzechów, staje się ciastem wręcz eleganckim. Aż trudno uwierzyć, jak szybko się je robi. To klasyka kuchni amerykańskiej, ale przepis ten zadomowił się też u nas już na dobre. Jest idealne na słodkie śniadanie. Świetnie pasuje też do popołudniowej kawy. Świetny przepis ma na chlebek bananowy Ewa Wachowicz. Podajemy recepturę z jej strony internetowej.

Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Fettuccine Alfredo, ulubiony makaron gwiazd
Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Fettuccine Alfredo, ulubiony makaron gwiazd

Zobacz również

Co zrobić z przejrzałymi bananami? Oczywiście ciasto

Nie każdy lubi przejrzałe banany. A zdarza się tak, że przyniesione do domu ze sklepu dojrzewają w ekspresowym tempie. Tak działa na nie ciepło. Takie właśnie banany, słodkie i miękkie, idealnie nadają się do tego, by przygotować z nich ciasto. Żadne specjalne przybory kuchenne nie będą nam potrzebne. Wystarczy miska, łyżka i widelec.

Reklama

Przepis na chlebek bananowy Ewy Wachowicz

Składniki

  • 4 duże i dojrzałe banany
  • pół kostki masła
  • 1 jajko
  • ¾ szklanki ksylitolu lub pół szklanki cukru
  • 1,5 szklanki mąki orkiszowej lub pszennej
  • 1 łyżeczka sody oczyszczonej
  • szczypta soli

Przygotowanie

Banany obieramy ze skórki, 3 wkładamy do miski i rozgniatamy widelcem. Masło roztapiamy, lekko studzimy i wlewamy do rozgniecionych bananów. Jajko roztrzepujemy z ksylitolem lub cukrem, wlewamy do miski. Wsypujemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia. Lekko solimy i mieszamy. Przeładamy do foremki wysmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą. Ostatniego banana kroimy wzdłuż na pół i kładziemy na cieście. Pieczemy przez godzinę w temp. 170-180 st. C (do suchego patyczka).