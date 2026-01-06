Chlebek bananowy jest aromatyczny i pyszny. Gdy dodamy do niego garść orzechów, staje się ciastem wręcz eleganckim. Aż trudno uwierzyć, jak szybko się je robi. To klasyka kuchni amerykańskiej, ale przepis ten zadomowił się też u nas już na dobre. Jest idealne na słodkie śniadanie. Świetnie pasuje też do popołudniowej kawy. Świetny przepis ma na chlebek bananowy Ewa Wachowicz. Podajemy recepturę z jej strony internetowej.
Co zrobić z przejrzałymi bananami? Oczywiście ciasto
Nie każdy lubi przejrzałe banany. A zdarza się tak, że przyniesione do domu ze sklepu dojrzewają w ekspresowym tempie. Tak działa na nie ciepło. Takie właśnie banany, słodkie i miękkie, idealnie nadają się do tego, by przygotować z nich ciasto. Żadne specjalne przybory kuchenne nie będą nam potrzebne. Wystarczy miska, łyżka i widelec.
Przepis na chlebek bananowy Ewy Wachowicz
Składniki
- 4 duże i dojrzałe banany
- pół kostki masła
- 1 jajko
- ¾ szklanki ksylitolu lub pół szklanki cukru
- 1,5 szklanki mąki orkiszowej lub pszennej
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej
- szczypta soli
Przygotowanie
Banany obieramy ze skórki, 3 wkładamy do miski i rozgniatamy widelcem. Masło roztapiamy, lekko studzimy i wlewamy do rozgniecionych bananów. Jajko roztrzepujemy z ksylitolem lub cukrem, wlewamy do miski. Wsypujemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia. Lekko solimy i mieszamy. Przeładamy do foremki wysmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą. Ostatniego banana kroimy wzdłuż na pół i kładziemy na cieście. Pieczemy przez godzinę w temp. 170-180 st. C (do suchego patyczka).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję