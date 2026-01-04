Schabowy - klasyka polskiej kuchni

Kotlet schabowy to klasyka polskiej kuchni. Złocisty, soczysty, z chrupiącą panierką. Jada się te kotlety od dawna. Jeden z klasycznych przepisów opracowała Lucyna Ćwierczakiewiczowa, autorka pierwszej bestsellerowej polskiej książki kucharskiej pt. "365 obiadów za pięć złotych", która od pierwszego wydania w 1860 r. cieszyła się zawrotną popularnością.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Kotlety schabowe cieszą się ogromnym powodzeniem. Podajemy je najczęściej z ziemniakami z wody i np. mizerią. Czasem warto coś zmienić w recepturze na ulubione danie i spróbować czegoś nowego. Na niedzielny obiad proponujemy więc schab na dziko. Zmiana w sposobie przygotowania znacząco wpływa na smak. Te kotlety po prostu rozpływają się w ustach i są bardzo delikatne. Robotę robi tu marynata.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - schab na dziko

Składniki

4 grubsze plastry schabu bez kości

3 jajka

3 łyżki mąki pszennej

sól, pieprz

bułka tarta do panierowania

olej lub smalec do smażenia

marynata:

3 ząbki czosnku

2 łyżki ketchupu

1 łyżka musztardy

2 łyżeczki suszonego majeranku

1 łyżeczka tymianku

1 łyżeczka cząbru

łyżka sosu sojowego

Przygotowanie

Schab rozbijamy na dość cienkie plastry. Uważamy, żeby nie przedziurawić mięsa. W misce mieszamy przyprawi, przeciśnięty przez praskę czosnek, keczup, musztardę, sos sojowy. Do marynaty wkładamy kotlety i odkładamy na co najmniej 2 godziny do lodówki. Potem kotlety wyjmujemy z marynaty i panierujemy - najpierw w mące, potem w roztrzepanym jajku, a na końcu w bułce tartej. Kotlety schabowe na dziko smażymy na patelni, na rozgrzanym tłuszczu po ok. 4 minuty z każdej strony, aż staną się złociste. Po usmażeniu przekładamy na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, aby odsączyć tłuszcz. Schab na dziko gotowy.