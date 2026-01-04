Schabowy - klasyka polskiej kuchni
Kotlet schabowy to klasyka polskiej kuchni. Złocisty, soczysty, z chrupiącą panierką. Jada się te kotlety od dawna. Jeden z klasycznych przepisów opracowała Lucyna Ćwierczakiewiczowa, autorka pierwszej bestsellerowej polskiej książki kucharskiej pt. "365 obiadów za pięć złotych", która od pierwszego wydania w 1860 r. cieszyła się zawrotną popularnością.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Kotlety schabowe cieszą się ogromnym powodzeniem. Podajemy je najczęściej z ziemniakami z wody i np. mizerią. Czasem warto coś zmienić w recepturze na ulubione danie i spróbować czegoś nowego. Na niedzielny obiad proponujemy więc schab na dziko. Zmiana w sposobie przygotowania znacząco wpływa na smak. Te kotlety po prostu rozpływają się w ustach i są bardzo delikatne. Robotę robi tu marynata.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - schab na dziko
Składniki
- 4 grubsze plastry schabu bez kości
- 3 jajka
- 3 łyżki mąki pszennej
- sól, pieprz
- bułka tarta do panierowania
- olej lub smalec do smażenia
- marynata:
- 3 ząbki czosnku
- 2 łyżki ketchupu
- 1 łyżka musztardy
- 2 łyżeczki suszonego majeranku
- 1 łyżeczka tymianku
- 1 łyżeczka cząbru
- łyżka sosu sojowego
Przygotowanie
Schab rozbijamy na dość cienkie plastry. Uważamy, żeby nie przedziurawić mięsa. W misce mieszamy przyprawi, przeciśnięty przez praskę czosnek, keczup, musztardę, sos sojowy. Do marynaty wkładamy kotlety i odkładamy na co najmniej 2 godziny do lodówki. Potem kotlety wyjmujemy z marynaty i panierujemy - najpierw w mące, potem w roztrzepanym jajku, a na końcu w bułce tartej. Kotlety schabowe na dziko smażymy na patelni, na rozgrzanym tłuszczu po ok. 4 minuty z każdej strony, aż staną się złociste. Po usmażeniu przekładamy na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, aby odsączyć tłuszcz. Schab na dziko gotowy.
