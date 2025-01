Za nami powitanie Nowego Roku a co za tym idzie początek karnawału. To czas, w którym nie tylko będziemy wybierać się na bale i potańcówki, ale częściej będziemy sięgać po faworki i pączki. Te z przepisu siostry są świetne do przygotowania na początek karnawału. Przepis i wykonanie są dosyć proste.