Mówi się, że przepis na ten makaron stworzył w 1908 roku Alfredo di Lelio, właściciel restauracji przy Via della Scrofa 104 w Rzymie. Alfredo di Lelio miał wymyślić to danie, by wzmocnić siły swojej żony, która właśnie urodziła dziecko. Sam zrobił jajeczny makaron fettuccine i podał go z sosem maślanym i z parmezanem. Ines była tak zachwycona, że poradziła mężowi, by włączył ten makaron do menu swojej restauracji. Tak się stało. W karcie restauracji Alfredo alla Scrofa pojawił się ten makaron.

Zachwycone gwiazdy Hollywood makaronem Alfredo

Fettuccine Alfredo zachwycili się sławni aktorzy z Hollywood, gwiazdy kina niemego. Douglas Fairbanks i Mary Pickford byli w Rzymie podczas swojego miesiąca miodowego. Zawędrowali do restauracji Alfredo i zjedli firmowy makaron. Zakochali się w tym daniu. Jego sławę głosili w USA. Przepis stał się bardzo popularny. Co więcej, 7 lutego obchodzone jest święto tego makaronowego dania.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Makaron lubią wszyscy. Ten przepis na fettuccine Alfredo jest bardzo prosty do wykonania. Składniki są niedrogie, a danie robi się szybko. Będzie idealne na poniedziałkowy obiad.

Składniki

360 g fettuccine - długie wstążki makaron jajeczny

160 g masła

160 g startego parmezanu

sól, pieprz

Przygotowanie

Gotujemy makaron wg przepisu na opakowaniu. Masło rozpuszczamy na patelni, wlewamy do niego 3 łyżki wody z gotującego się makaronu. Makaron ugotowany al dente odcedzamy i wrzucamy na patelnie. Wody nie wylewamy, będzie nam potrzebna. Mieszamy makaron z maślaną emulsją. Gdy makaron połączy się z sosem, wyłączamy gaz, wsypujemy starty ser, wlewamy 2-3 łyżki wody po makaronie i mieszamy. Powinniśmy uzyskać kremowy, maślany sos. Jeżeli sos będzie za suchy, dolewamy kolejne 2-3 łyżki wody. Wody nie może być za dużo. Sos ma delikatnie otulać makaron.