Hiszpański omlet z ziemniakami nadaje się idealnie na obiad. To danie tanie niesłuchanie i łatwe do przyrządzenia. Taki przepis jest szczególnie cenny, gdy wpadniemy w wir przedświątecznych przygotowań. Wigilia za pasem, trzeba lepić uszka, a jeść się chce. Robimy więc tortillę z ziemniakami.

Tortilla de patatas, czyli omlet z ziemniakami - ulubione danie Hiszpanów

Kuchnia hiszpańska i ziemniaki? Wiele osób może się zdziwić. Ale tortilla de patatas to hiszpańska klasyka. Hiszpanie jadają ją na późne śniadanie lub czasem na obiad. To proste i pyszne połączenie jajek, ziemniaków i cebuli. Hiszpanie jadają ją na zimno i na ciepło. Pierwsze zapiski o tortilli z ziemniakami pochodzą z początku XIX wieku. Podobno potrawę tę wymyślił pewien generał, by nakarmić swoich wygłodniałych żołnierzy.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Składniki do przygotowania tego specjału na pewno mamy w domu. Prosta sprawa - ziemniaki, jajka i cebula. Jeśli chcemy, możemy też wrzucić do środka trochę kiełbasy. Do popicia np. barszcz czerwony i mamy świetny obiad. Nie zapominajmy też o surówce.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - rewelacyjna tortilla z ziemniakami

Składniki

kilogram ziemniaków

1 cebula

ząbek czosnku

8 dużych jaj

sól i pieprz

oliwa z oliwek do smażenia (może być inny olej)

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy, myjemy i osuszamy. Kroimy na cienkie plasterki. Na większej patelni rozgrzewamy oliwę i wrzucamy plasterki ziemniaków - smażymy je na złoty kolor od czasu do czasu mieszając - ok. 10 min. Cebulę kroimy w piórka, czosnek - w plasterki. Wrzucamy je do ziemniaków i smażymy całość jeszcze przez 2-3 minuty. Łyżką cedzakową zdejmujemy warzywa z patelni i odsączamy je na papierowym ręczniku. Jajka starannie roztrzepujemy w misce, solimy i pieprzymy. Wrzucamy do nich ziemniaki z cebulą. Na tę samą rozgrzaną patelnię, na której smażyły się ziemniaki, dolewamy trochę oliwy i wlewamy jajeczną masę. Patelnię przykrywamy pokrywką i smażymy omlet na średnim ogniu przez ok. 5-8 minut, aż na wierzchu prawie się zetnie. W trakcie smażenia potrząsamy patelnią. Po tym czasie tortillę obracamy na drugą stronę, korzystając z pokrywki lub talerza. Smażymy ją jeszcze przez 2-3 minuty. Tortilla z ziemniakami gotowa, smacznego!