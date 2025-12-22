Zupa grzybowa ma niezwykły smak i aromat. Warto jednak ten smak jeszcze podkręcić. Jeśli zrobimy na Wigilię zupę grzybową według przepisu znakomitego Roberta Makłowicza, to wigilijne danie będzie mieć niezwykły i głęboki smak.

Dlaczego jemy grzyby na Wigilię?

Tradycja ludowa mówiła, że wszystko z lasu pochodziło "nie z tego świata", tak więc grzyby mają magiczną moc i podczas Wigilii miały zapewnić szczęście i dostatek domownikom.

Reklama
Wigilijny hit, czyli śledzie po kaszubsku. Tak robi je Magda Gessler
Wigilijny hit, czyli śledzie po kaszubsku. Tak robi je Magda Gessler

Zobacz również

Przepis na zupę grzybową na Wigilię według Roberta Makłowicza

Robert Makłowicz przygotowuje tę zupę z tradycyjnych składników, dodaje jednak coś, co sprawia, że ma bardziej wyrazisty smak. Chodzi o porto. Wina jest niewiele, a alkohol odparowuje podczas gotowania. Zostaje za to jego aromat.

Mąż wspomina specjał Agnieszki Maciąg na Boże Narodzenie. To ryba faszerowana [PRZEPIS]
Mąż wspomina specjał Agnieszki Maciąg na Boże Narodzenie. To ryba faszerowana [PRZEPIS]

Zobacz również

Składniki

  • 1 l bulionu warzywnego
  • 100 g suszonych grzybów
  • 1 cebula
  • 1 łyżka masła
  • 1 łyżka mąki pszennej
  • 100 ml porto
  • 2 żółtka
  • ½ szklanki śmietanki
  • sól, pieprz

Przygotowanie

Grzyby suszone płuczemy i moczymy przez całą noc. Potem gotujemy je w tej wodzie, w której moczyły do miękkości. Grzyby wyjmujemy i siekamy, wodę zostawiamy. Cebulę obieramy, siekamy i smażymy na maśle, aż się zeszkli. Cebulę smażymy w garnku, w którym będziemy gotować zupę. Dodajemy na patelnię grzyby, doprawiamy solą i pieprzem. Smażymy kilka minut. Do grzybów wsypujemy mąkę i dokładnie mieszamy. Chwilę smażymy. Do ganka wlewamy stopniowo bulion, stale mieszając. Wlewamy też wodę, w której moczyły się grzyby. Zupę gotuj na małym ogniu przez 30-40 minut. Powinna delikatnie mrugać. Na 10 minut przed końcem gotowania wlewamy porto. Przed podaniem zupy musimy ją zaprawić. W miseczce mieszamy śmietankę z żółtkami, dodajemy chochelkę zupy i mieszamy energicznie. Potem śmietankę z żółtkami, już nie gotujemy. Podajemy od razu.