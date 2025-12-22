Wigilia i Boże Narodzenie to czas nie tylko ryb, pierogów, czy mięs, ale również sałatek. Królową stołów jest oczywiście sałatka jarzynowa, ale czasem warto odejść od tradycji i zaserwować domownikom i gościom coś nieco innego.

Ta sałatka to hit, który robi większą furorę niż klasyczna jarzynowa. Poza tym, że jest smaczna i nie rujnuje domowego budżetu, robi się ją dosłownie w kwadrans. Będzie świetnym dodatkiem do pieczywa lub wędlin, które pojawią się na świątecznym stole.

Sałatka Milionera to świąteczny hit. Co podkręca jej smak?

Sałatka Milionera będzie smakowała nawet tym, którzy są bardzo wybredni. Podstawą tej sałatki jest wędzona pierś kurczaka. To ona nadaje smaku temu daniu. Smak sałatki Milionera podkręci również dodatek świeżego ogórka oraz kolorowe fasole - biała i czerwona.

Do sałatki tej przygotowuje się kremowy sos, którego bazą jest majonez oraz jogurt i odrobina octu winnego czy musztardy. Jak zrobić sałatkę Milionera? Oto przepis na ten świąteczny hit, lepszy niż jarzynowa.

Sałatka Milionera - składniki

2 zielone ogórki

400 g wędzonej piersi z kurczaka

2 puszki czerwonej fasoli

puszka białej fasoli

puszka kukurydzy

pęczek koperku.

Sos:

4 łyżki majonezu

4 łyżki jogurtu greckiego

2 łyżki octu winnego

2 łyżeczki musztardy

2 łyżeczki cukru

sól i pieprz do smaku.

Sałatka Milionera - przygotowanie