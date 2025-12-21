27 listopada Robert Wolański poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w wieku 56 lat zmarła jego ukochana żona. Agnieszka Maciąg chorowała na nowotwór, który na nowo zaatakował jej organizm w marcu. 15 grudnia na warszawskich Powązkach Wojskowych odbył się pogrzeb uwielbianej przez Polaków pisarki.

Mąż prowadzi media społecznościowe Agnieszki Maciąg

Robert Wolański zapowiedział już jakiś czas temu, że będzie prowadził instagramowe konto swojej ukochanej, by pamięć o niej nie przygasła. Agnieszka Maciąg, która kiedyś robiła karierę jako piosenkarka oraz modelka, w ostatnich latach skupiała się na motywacyjnych spotkaniach z fankami oraz pisaniu książek. Była też świetną kucharką, o czym w najnowszym wpisie napisał jej mąż.

Ryba faszerowana - potrawa z rodzinnego domu Agnieszki Maciąg

"Kiedy poznałem Agnieszkę, miałem nieco inne świąteczne menu wyniesione z mojego domu. Wychowywała mnie babcia i dla mnie była królową kuchni. Od dziecka pomagałem jej przygotować domowej roboty makaron. Tłukłem kotlety schabowe i kleiłem pierogi. Kiedy jednak zaczęliśmy wspólnie z Agnieszką gotować i przygotowywać potrawy na Wigilię, odkryłem kilka potraw, które szczerze mnie zaskoczyły. Jedną z nich była ryba faszerowana. Na Wigilię z karpia. To była pozycja obowiązkowa uwielbiana przez Michała i przeze mnie. To potrawa z rodzinnego domu Agnieszki obecna zawsze na ich wigilijnym stole. Dzisiaj też mielę rybę kilka razy. Formuję. Gotuję z przyprawami, które przenikają do środka i dają smak, który na zawsze już będzie smakiem świąt" - można przeczytać.

Przepis Agnieszki Maciąg na rybę faszerowaną na Boże Narodzenie

Agnieszka Maciąg napisała m.in. książkę pt. „Świat świąt” z ponad setką 100 przepisów i porad dotyczących właśnie Bożego Narodzenia. Z tej książki pochodzi przepis na rybę faszerowaną. Jak podkreśliła, podzieliła się rodzinnym sekretem.

Składniki

1 kg filetów z karpia, bez ości i bez skóry (może być również pstrąg, tołpyga lub mintaj),

1 cebula i 3 ząbki czosnku drobno

posiekane i zeszklone na klarowanym maśle,

2 jajka, 1 łyżka gęstej śmietany,

garść chałki namoczonej w mleku i dobrze

odciśniętej lub 2 łyżki tartej bułki,

1 łyżeczka soku z cytryny, garść rodzynek,

sól do smaku, szczypta cukru, świeżo

mielony biały pieprz, 2 liście laurowe,

3 ziarna ziela angielskiego,

2,5 litra warzywnego bulionu lub wody

Sos majonezowy

350 g dobrego majonezu, 2 łyżki soku

wyciśniętego z cytryny, 1–2 łyżeczki cukru

pudru, 1–2 ząbki czosnku, 2 pełne

łyżki drobno posiekanego koperku

Przygotowanie

Rybę myjemy i przepuszczamy dwa, trzy razy przez maszynkę do mielenia mięsa razem z zeszkloną na klarowanym maśle cebulą i czosnkiem oraz namoczoną w mleku i dokładnie odciśniętą chałką. Do masy dodajemy sól, pieprz, sok z cytryny, szczyptę cukru i łyżkę śmietany. Dobrze mieszamy. Doprawiamy do smaku. Dodajemy jajka, rodzynki i całość mieszamy. Rybę zawijamy w dwa duże, podłużne kawałki gazy - robimy rulon. Końce gazy zawiązujemy szczelnie. W głębokim, podłużnym rondlu gotujemy bulion (lub wodę), dodajemy sól, pieprz, listek laurowy i ziele angielskie. Woda musi być dobrze osolona. Do gotującego się płynu wkładamy ba kawałki ryby. Muszą być całkowicie zanurzone. Gotujemy na średnim ogniu 50, 60 minut. Rybę ostrożnie wyjmijemy z płynu i przekładamy na półmisek. Gdy lekko przestygnie, odwijamy z gazy. Zimną rybę kroimy na kawałki i polewamy sosem majonezowym, który powstanie, gdy wymieszamy razem wszystkie składniki.