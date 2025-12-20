Przepis na pieczone gęsie udka (dla 4 osób)

Składniki: - 4 udka gęsie, każde ok. 450 g, - 1 łyżeczka soli, - 1 łyżeczka czarnego pieprzu, - ½ łyżeczki czosnku, - ¼ łyżeczki ziela angielskiego, - ½ łyżeczki gałki muszkatołowej, - ½ łyżeczki rozmarynu, ½ łyżeczki majeranku. Składniki na sos: - 1 kg podrobów gęsich, - 4 łyżki gęsiego tłuszczu, - 1 cebula, obrana i przekrojona na pół, - 400 ml wytrawnego czerwonego wina, - 400 ml wody, - 40 g cukru lub ksylitolu, - 1 laska cynamonu, - 4 kulki ziela angielskiego, - ¼ łyżeczki majeranku, - ¼ łyżeczki tymianku, - sól i pieprz.

Czerwona kapusta składniki: - 500 g czerwonej kapusty, - 75 g pokrojonego w kostkę boczku, - ½ cebuli, - 60 g cukru lub ksylitolu, - 50g smalcu, - 2 liście laurowe, 4 goździki, sól i pieprz, sok z połowy cytryny, - 100 ml wytrawnego czerwonego wina.

Suflet składniki: - 80 g zmielonych, blanszowanych migdałów, - 120 g masła, - 80 g startego parmezanu, - 4 duże jajka, - 1 łyżeczka proszku do pieczenia, - 1 łyżeczka rozmarynu

Krok 1. Przygotowanie czerwonej kapusty (dzień wcześniej)

Usuń zewnętrzne liście z czerwonej kapusty, przekrój ją na pół i usuń głąb. Przekrój połówki ponownie na pół, a następnie poszatkuj kapustę na średnio cienkie paski za pomocą noża do chleba lub rozdrobnij ją na tarce typu mandolina. W misce połącz poszatkowaną kapustę z sokiem z cytryny, ksylitolem, pieprzem i solą. Obierz cebulę i wbij w nią goździki. Rozpuść smalec w dużym garnku, dodaj pokrojony w kostkę boczek i krótko podsmaż. Dodaj czerwoną kapustę i jeża z goździków, a następnie zdeglasuj czerwonym winem. Przykryj i gotuj na wolnym ogniu przez 45 minut, od czasu do czasu mieszając. Wyjmij jeża z goździków i pozwól kapuście ostygnąć.

Krok 2. Przygotowanie gęsich udek (w dniu uczty)

Rozgrzej piekarnik do 180°C z termoobiegiem. Wymieszaj przyprawy w misce i natrzyj nimi gęsie udka z każdej strony. Ułóż je na blasze do pieczenia i wstaw do piekarnika. Polewaj gęsie udka co 20 minut wytopionym tłuszczem i sokami.

Krok 3. Przygotowanie sosu do gęsich udek

Z pieczonych w piekarniku ud gęsich odlej 4 łyżki gęsiego tłuszczu. Przełóż tłuszcz na głęboką patelnię i zrumień na nim podroby z ksylitolem. Dodaj laskę cynamonu, ziele angielskie i cebulę. Zdeglasuj czerwonym winem i wodą, a następnie gotuj na małym ogniu przez godzinę. Następnie wyjmij laskę cynamonu, podroby oraz ziele angielskie i zmiksuj sos.

Krok 4. Przygotowanie sufletu

W misce roztrzep jajka, migdały, parmezan, masło, sól, proszek do pieczenia i rozmaryn. Podziel masę równo między cztery naczynia do sufletu i piecz w piekarniku z gęsimi udkami przez 15 minut. Ponownie zagotuj sos, dodaj pozostały sok z pieczenia, dopraw solą i pieprzem. Zagotuj czerwoną kapustę i dodaj 3 łyżki gęsiego smalcu. Wszystko podawaj na dużych talerzach jeszcze gorące. Smacznego!