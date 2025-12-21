Ta rolada z mięsa mielonego sprawdzi się świetnie jako danie główne na niedzielny obiad. Tak przyrządzony mięso jest bardzo smakowite. Można tę roladę - jeśli coś zostanie z obiadu - wykorzystać potem jako wędlinę do kanapek. Jest też pysznym dodatkiem do sałatek i świetną przekąską.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Ważne jest użycie dobrej jakości mięsa. Uwaga, nie może być zbyt chude! Nie zapominajmy też o namoczonej w mleku i dobrze odciśniętej bułce. Dodatek startej, surowej cebuli nada mięsu aromatu i sprawi, że rolada będzie wilgotna i soczysta. Będzie pulchna, jeśli starannie wyrobimy mięso. Chrupiącą skórkę uzyskamy, panierując ją w grubiej startej bułce. Smaku doda roladzie nadzienie - ser, pieczarki i dobra kiełbasa.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - aromatyczna rolada z mięsa mielonego

Składniki

800 g wieprzowego mięsa mielonego (np. z łopatki)

1 średnie jajko

5 łyżek bułki tartej

6 łyżek mleka (zwykłego lub roślinnego)

2 nieduże cebule

2 ząbki czosnku

1 płaska łyżeczka soli

łyżeczka majeranku

szczypta pieprzu

150-200 g surowego, wędzonego boczku w plasterkach

250 g kiełbasy - cienkiej, dobrej jakości

2 cebule

150 g startego, twardego sera

Przygotowanie

Pieczarki czyścimy i kroimy. Podsmażamy na oleju z jedną posiekaną cebulą. Gdy się delikatnie zrumienią, odstawiamy do wystudzenia. Do miski dodajemy mięso mielone, startą na tarce lub drobno posiekaną cebulę, jajko, bułkę tartą, przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku, sól i pieprz. Dokładnie wyrabiamy ręką do połączenia. Piekarnik nagrzewamy do 190ºC (bez termoobiegu). Na papierze do pieczenia lub folii rozkładamy boczek w plasterkach - jeden plasterek ma zachodzić na drugi. Na boczku układamy mięso mielone za pomocą łyżki lub łopaki. Teraz nakładamy pieczarki i rozsmarowujemy, posypujemy startym serem i układamy przez całą długość kiełbasę. Podnosimy papier do góry i zwijamy roladę, a potem przenosimy ją na blachę do pieczenia lub do naczynia żaroodpornego. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy ok. 60 minut. Aromatyczna rolada z mięsa mielonego gotowa. Smacznego!