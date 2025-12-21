Śledź i karp królują na wigilijnej kolacji. Ta wersja śledzi sprawdzi się też przy innych okazjach. Warto je jednak przyrządzić właśnie na Wigilię.

Dobre śledzie to podstawa

Gwarancją sukcesu podczas przygotowywania śledzi na Wigilie są przede wszystkim dobrej jakości śledzie. Te solone ryby powinny mieć mięso tłuste i jasne. Najlepiej takie z beczki. Unikajmy filetów śledziowych, które są nienaturalnie białe. Śledzie kupujmy u zaufanego sprzedawcy. Idealne są matiasy.

Śledzie w różnych wersjach

Śledzie przygotowane z rozmaitymi dodatkami to żelazny punkt programu wigilijnego menu. Nawet jeśli ktoś o kuchni i gotowaniu wie niewiele, może przygotować pyszne śledzie. Do śledzi pasują różne dodatki - wytrawne i słodkie - oraz rozmaite przyprawy. Śledzie najlepiej smakują na drugi a nawet trzeci dzień, gdy smaki przegryzą.

Przepis na śledzie po kaszubsku Magdy Gessler

Przepis na śledzie po kaszubsku przypomniała w programie "Kuchenne rewolucje" Magda Gessler, która zmieniała oblicze gdańskiej restauracji "Rybka".

Składniki

0,5 kg filetów śledziowych (matiasy)

2 łyżki cukru

1/4 szklanki oleju

4 łyżki octu

4 łyżki koncentratu pomidorowego

50 dkg cebuli

3 ziarenka ziela angielskiego

3 liście laurowe

ziarenka gorczycy

Przygotowanie

Wymoczone filety kroimy na kawałki. Na oleju dusimy cebulę, gdy się zeszkli, dodajemy cukier i chwilę smażymy. Na patelnię z cebulą wlewamy ocet, dodajemy liście laurowe, ziele angielskie, koncentrat pomidorowy. Mieszamy i dusimy kilka minut. Zdejmujemy patelnię z ognia i dodajemy ziarenka gorczycy. Pomidorową cebulę studzimy. Bierzemy duży słoik - na dno dajemy sos cebulowy, na niego śledzie i tak naprzemiennie. Śledzie po kaszubski według przepisu Magdy Gessler najlepiej smakują po 24 godzinach, gdy dobrze się zamarynują i przejdą smakiem przypraw.