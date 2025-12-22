Zupa pomidorowa to jedna z ukochanych przez Polaków zup. Często przygotowujemy ją w poniedziałek, bo najlepsza jest na domowym rosole, który zostaje z niedzieli. Podpowiadamy, co zrobić, by pomidorówka była przyjemnie gęsta i aromatyczna. A jeśli nie mamy rosołu, to i tak sobie poradzimy. Do tego lane kluski i będzie pysznie.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Zupa pomidorowa z kluskami lanymi to pełnowartościowe i pyszne danie. Jest też niedroga. To bardzo aromatyczna, pożywna zupa. Do zupy dodamy pokrojone mięso, na którym ugotujemy lekki bulion, dzięki czemu zupa będzie mieć odpowiednią porcję białka. Tę pomidorówkę podamy z kluskami lanymi. Trik, który tu zastosujemy sprawi, że nasza zupa będzie gęsta od pomidorów i bardzo pożywna.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa pomidorowa z lanymi kluskami

1,5 litra rosołu - może być bulion z kostki

500 g piersi z kurczaka

ząbek czosnku

250 ml śmietany do zup

sól, pieprz

2 średnie jajka

5 łyżek mąki

szklanka mrożonej włoszczyzny pokrojonej w paski

ziele angielskie - 2 kulki, pieprz - 4 kulki, 2 liście laurowe

2 łyżki mąki pszennej

mała puszka koncentratu pomidorowego

puszka pomidorów bez skórki

łyżka masła klarowanego (może być też zwykłe masło, wtedy 3 łyżki) lub 2 łyżki oleju

ząbek czosnku

łyżeczka suszonej bazylii

Przygotowanie

Do wody wrzucamy pierś z kurczaka, liść laurowy, ziele angielskie i sól. Gotujemy przez 20 minut, potem wrzucamy włoszczyznę. Na patelni rozgrzewamy masło i podsmażamy na nim koncentrat pomidorowy oraz pomidory z puszki, suszoną bazylię, czosnek. Gdy mięso będzie miękkie, wyjmujemy je z garnka. Potem pomidory z patelni przekładamy do bulionu. Miksujemy całość i zagotowujemy. Robimy lane kluski - jajka dobrze rozrabiamy z mąką i potem ciasto wąską strużką wlewamy do gotującej się zupy. Wrzucamy do garnka posiekane mięso z kurczaka. Śmietanę hartujemy odrobiną zupy i wlewamy do garnka. Pomidorówkę z kluskami lanymi podajemy posypaną zieleniną.