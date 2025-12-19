Z przygotowaniem sałatki jarzynowej jest zazwyczaj wiele zachodu. Gotujemy warzywa, obieramy je, siekamy. Pysznej sałatki przybywa, ale umyka cenny czas. Dlatego warto wypróbowywać nowe, pyszne przepisy. Takie jak ten.
Tania, wykwintna i pyszna - sałatka sześciominutowa
Ta sałatka to kwintesencja smaku i prostoty. Jest jednocześnie tania, wykwintna i pyszne. Zrobimy ją dosłownie w kilka chwil. Sześć składników, kilka minut i sałatka gotowa. Dobrze jest ją przygotować wcześniej i włożyć do lodówki, żeby smaki się przegryzły. Sałatka będzie idealnie pasowała np. wędlin czy pasztety. Można ją zajadać także po prostu z chlebem, jest taka pyszna. Najwięcej czasu zajmuje gotowanie jajek - ugotujmy je rano, podczas przygotowywania śniadania. Do tej sałatki będziemy potrzebować 5 jajek.
Sałatka 6-minutowa na święta - przepis
Składniki
- 5 jajek ugotowanych na twardo
- puszka groszku zielonego
- słoik selera - nitki
- por - biała część dużego
- słoik buraczków
- 4 ogórki kiszone
Sos
- mały jogurt naturalny
- 4 łyżki majonezu
- łyżka delikatnej musztardy
- sól, pieprz do smaku
- łyżka miodu
- ząbek czosnku
Przygotowanie
Jajka obieramy i ścieramy na tarce. Pora drobno siekamy. Odsączamy buraczki, groszek i seler. Kroimy w kostkę ogórki. Mieszamy składniki sosu. W misce układamy warstwami warzywa i smarujemy każdą warstwę sosem. Na wierzchu sałatki ma być sos i posypujemy go startymi jajkami. Teraz sałatka ląduje w lodówce, żeby się przegryzła. Smacznego! 6-minutowa sałatka na święta gotowa. Do powtórzenia na sylwestra.
