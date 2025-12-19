Z przygotowaniem sałatki jarzynowej jest zazwyczaj wiele zachodu. Gotujemy warzywa, obieramy je, siekamy. Pysznej sałatki przybywa, ale umyka cenny czas. Dlatego warto wypróbowywać nowe, pyszne przepisy. Takie jak ten.

Tania, wykwintna i pyszna - sałatka sześciominutowa

Ta sałatka to kwintesencja smaku i prostoty. Jest jednocześnie tania, wykwintna i pyszne. Zrobimy ją dosłownie w kilka chwil. Sześć składników, kilka minut i sałatka gotowa. Dobrze jest ją przygotować wcześniej i włożyć do lodówki, żeby smaki się przegryzły. Sałatka będzie idealnie pasowała np. wędlin czy pasztety. Można ją zajadać także po prostu z chlebem, jest taka pyszna. Najwięcej czasu zajmuje gotowanie jajek - ugotujmy je rano, podczas przygotowywania śniadania. Do tej sałatki będziemy potrzebować 5 jajek.

Sałatka 6-minutowa na święta - przepis

Składniki

5 jajek ugotowanych na twardo

puszka groszku zielonego

słoik selera - nitki

por - biała część dużego

słoik buraczków

4 ogórki kiszone

Sos

mały jogurt naturalny

4 łyżki majonezu

łyżka delikatnej musztardy

sól, pieprz do smaku

łyżka miodu

ząbek czosnku

Przygotowanie

Jajka obieramy i ścieramy na tarce. Pora drobno siekamy. Odsączamy buraczki, groszek i seler. Kroimy w kostkę ogórki. Mieszamy składniki sosu. W misce układamy warstwami warzywa i smarujemy każdą warstwę sosem. Na wierzchu sałatki ma być sos i posypujemy go startymi jajkami. Teraz sałatka ląduje w lodówce, żeby się przegryzła. Smacznego! 6-minutowa sałatka na święta gotowa. Do powtórzenia na sylwestra.