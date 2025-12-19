Z przygotowaniem sałatki jarzynowej jest zazwyczaj wiele zachodu. Gotujemy warzywa, obieramy je, siekamy. Pysznej sałatki przybywa, ale umyka cenny czas. Dlatego warto wypróbowywać nowe, pyszne przepisy. Takie jak ten.

Tak Remigiusz Rączka robi rewelacyjną sałatkę na święta. Jarzynowa nie ma szans
Tania, wykwintna i pyszna - sałatka sześciominutowa

Ta sałatka to kwintesencja smaku i prostoty. Jest jednocześnie tania, wykwintna i pyszne. Zrobimy ją dosłownie w kilka chwil. Sześć składników, kilka minut i sałatka gotowa. Dobrze jest ją przygotować wcześniej i włożyć do lodówki, żeby smaki się przegryzły. Sałatka będzie idealnie pasowała np. wędlin czy pasztety. Można ją zajadać także po prostu z chlebem, jest taka pyszna. Najwięcej czasu zajmuje gotowanie jajek - ugotujmy je rano, podczas przygotowywania śniadania. Do tej sałatki będziemy potrzebować 5 jajek.

Sałatka 6-minutowa na święta - przepis

Składniki

  • 5 jajek ugotowanych na twardo
  • puszka groszku zielonego
  • słoik selera - nitki
  • por - biała część dużego
  • słoik buraczków
  • 4 ogórki kiszone

Sos

  • mały jogurt naturalny
  • 4 łyżki majonezu
  • łyżka delikatnej musztardy
  • sól, pieprz do smaku
  • łyżka miodu
  • ząbek czosnku

Przygotowanie

Jajka obieramy i ścieramy na tarce. Pora drobno siekamy. Odsączamy buraczki, groszek i seler. Kroimy w kostkę ogórki. Mieszamy składniki sosu. W misce układamy warstwami warzywa i smarujemy każdą warstwę sosem. Na wierzchu sałatki ma być sos i posypujemy go startymi jajkami. Teraz sałatka ląduje w lodówce, żeby się przegryzła. Smacznego! 6-minutowa sałatka na święta gotowa. Do powtórzenia na sylwestra.