Piernik to nieodłączny element bożonarodzeniowego menu. Symbolizuje obfitość. Tradycja pieczenia pierników jest bardzo stara. Kiedyś korzenne ciasta królowały tylko na stołach bogatej szlachty. Teraz są bardzo popularne i lubiane. Nazwa "piernik" pochodzi od staropolskiego słowa "pierny", czyli ostry, pieprzny.

Sekretny składnik piernika Ewy Wachowicz

Ten przepis pochodzi z autorskiej strony Ewy Wachowicz. W jego składzie jest pewien dodatek, który sprawia, że ciasto jest wyjątkowo aromatyczne i pyszne. Ewa Wachowicz dodaje do ciasta powidła śliwkowe. Smak powideł świetnie komponuje się z aromatycznymi przyprawami, razem tworząc pachnące i pyszne ciasto.

Przepis na puszysty piernik Ewy Wachowicz na Boże Narodzenie

Składniki

  • 3 szklanki mąki
  • 2 łyżki kakao
  • 1 łyżka przyprawy do piernika
  • 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • 3 jajka
  • 1 szklanka cukru trzcinowego
  • 1 szklanka powideł śliwkowych
  • 1 szklanka mleka
  • 2 łyżki miodu
  • ¾ szklanki oleju z pestek winogron

Polewa

  • 2 łyżki masła
  • 3 łyżki cukru pudru
  • 3 łyżki kakao
  • 5 łyżek śmietanki 36 proc.

Przygotowanie

Mąkę, kakao, przyprawę do piernika, sodę i proszek do pieczenia przesiewamy do miski. Do drugiej miski wbijam jajka i dodajemy cukier - ubijamy na puszystą masę. Dodajemy do jajek powidła, mleko, miód i olej. Wsypujemy wymieszane wcześniej składniki sypkie. Całość miksujemy i przelewamy do foremki wysmarowanej masłem i wyłożonej papierem do pieczenia (blaszka 24 x 38 cm). Pieczemy 45-50 minut w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. Masło roztapiamy w rondelku. Wsypujemy cukier i kakao. Wlewamy śmietankę i mieszamy. Gotową polewą polewamy ciasto. Smacznego!