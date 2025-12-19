Piernik to nieodłączny element bożonarodzeniowego menu. Symbolizuje obfitość. Tradycja pieczenia pierników jest bardzo stara. Kiedyś korzenne ciasta królowały tylko na stołach bogatej szlachty. Teraz są bardzo popularne i lubiane. Nazwa "piernik" pochodzi od staropolskiego słowa "pierny", czyli ostry, pieprzny.

Sekretny składnik piernika Ewy Wachowicz

Ten przepis pochodzi z autorskiej strony Ewy Wachowicz. W jego składzie jest pewien dodatek, który sprawia, że ciasto jest wyjątkowo aromatyczne i pyszne. Ewa Wachowicz dodaje do ciasta powidła śliwkowe. Smak powideł świetnie komponuje się z aromatycznymi przyprawami, razem tworząc pachnące i pyszne ciasto.

Reklama

Przepis na puszysty piernik Ewy Wachowicz na Boże Narodzenie

Składniki

3 szklanki mąki

2 łyżki kakao

1 łyżka przyprawy do piernika

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

3 jajka

1 szklanka cukru trzcinowego

1 szklanka powideł śliwkowych

1 szklanka mleka

2 łyżki miodu

¾ szklanki oleju z pestek winogron

Polewa

2 łyżki masła

3 łyżki cukru pudru

3 łyżki kakao

5 łyżek śmietanki 36 proc.

Przygotowanie

Mąkę, kakao, przyprawę do piernika, sodę i proszek do pieczenia przesiewamy do miski. Do drugiej miski wbijam jajka i dodajemy cukier - ubijamy na puszystą masę. Dodajemy do jajek powidła, mleko, miód i olej. Wsypujemy wymieszane wcześniej składniki sypkie. Całość miksujemy i przelewamy do foremki wysmarowanej masłem i wyłożonej papierem do pieczenia (blaszka 24 x 38 cm). Pieczemy 45-50 minut w piekarniku nagrzanym do 180 st. C. Masło roztapiamy w rondelku. Wsypujemy cukier i kakao. Wlewamy śmietankę i mieszamy. Gotową polewą polewamy ciasto. Smacznego!