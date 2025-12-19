Zupa rybna po kaszubsku to zupa, która rozgrzewa i syci. Przyrządzali ją rybacy po połowie, gotowały też taką zupę ich żony. Jest zabielana śmietaną i lekko kwaskowa. Można ją przyrządzić z różnych rodzajów ryb morskich.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Ta zupa jest pyszna i łatwo ją przygotować. Nie wymaga długiego gotowania. Składniki kupimy w każdym dobrze zaopatrzonym sklepie. Kluczowe są tu przyprawy oraz dobre, świeże ryby. Majeranek, koper lub natka pietruszki to dodatki, które wzmocnią jej smak.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa rybna po kaszubsku
Składniki
- 1 kg filetów z białej ryby
- 2 marchewki
- pietruszka - korzeń
- kawałek pora - może być jeden cały mały
- kawałek selera - np. ćwiartka dużego
- 2 ząbki czosnku
- 250 ml śmietany 18 proc.
- 1 łyżka octu
- 2 łyżki mąki
- sól i pieprz do smaku
- 2-3 listki laurowe,
- kilka ziarenek ziela angielskiego
- majeranek, tymianek,
- koperek świeży do posypania zupy
- 2 ugotowane żółtka z jajek
Przygotowanie
Warzywa obieramy, kroimy na plasterki, zalewamy 1,5 l wody, dodajemy ziele angielskie i liście laurowe. Dodajemy resztę przypraw. Gotujemy lekki bulion - ok. pół godziny. Po tym czasie dodajemy pokrojoną rybę i gotujemy ok. kwadransa. Śmietanę energicznie mieszamy z mąką, żeby nie było grudek, hartujemy dodając do naczynia łyżkę wazową gorącego wywaru rybnego. Mieszamy, przelewamy przez sitko do garnka z gotującą się zupą, cały czas mieszając do powtórnego zagotowania, aby nie pojawiły się grudki. Zupę można jeszcze zagęścić dodając 1-2 ugotowane roztarte żółtka. Zupę podajemy gorącą, posypaną świeżym, zielonym koperkiem. Można do zupy rybnej po kaszubsku podać chleb lub ziemniaki z wody.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję