Zupa rybna po kaszubsku to zupa, która rozgrzewa i syci. Przyrządzali ją rybacy po połowie, gotowały też taką zupę ich żony. Jest zabielana śmietaną i lekko kwaskowa. Można ją przyrządzić z różnych rodzajów ryb morskich.

Ta zupa jest pyszna i łatwo ją przygotować. Nie wymaga długiego gotowania. Składniki kupimy w każdym dobrze zaopatrzonym sklepie. Kluczowe są tu przyprawy oraz dobre, świeże ryby. Majeranek, koper lub natka pietruszki to dodatki, które wzmocnią jej smak.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa rybna po kaszubsku

Składniki

1 kg filetów z białej ryby

2 marchewki

pietruszka - korzeń

kawałek pora - może być jeden cały mały

kawałek selera - np. ćwiartka dużego

2 ząbki czosnku

250 ml śmietany 18 proc.

1 łyżka octu

2 łyżki mąki

sól i pieprz do smaku

2-3 listki laurowe,

kilka ziarenek ziela angielskiego

majeranek, tymianek,

koperek świeży do posypania zupy

2 ugotowane żółtka z jajek

Przygotowanie

Warzywa obieramy, kroimy na plasterki, zalewamy 1,5 l wody, dodajemy ziele angielskie i liście laurowe. Dodajemy resztę przypraw. Gotujemy lekki bulion - ok. pół godziny. Po tym czasie dodajemy pokrojoną rybę i gotujemy ok. kwadransa. Śmietanę energicznie mieszamy z mąką, żeby nie było grudek, hartujemy dodając do naczynia łyżkę wazową gorącego wywaru rybnego. Mieszamy, przelewamy przez sitko do garnka z gotującą się zupą, cały czas mieszając do powtórnego zagotowania, aby nie pojawiły się grudki. Zupę można jeszcze zagęścić dodając 1-2 ugotowane roztarte żółtka. Zupę podajemy gorącą, posypaną świeżym, zielonym koperkiem. Można do zupy rybnej po kaszubsku podać chleb lub ziemniaki z wody.