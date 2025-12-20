Zalewajka to tradycyjna zupa przygotowywana na wsi z prostych, dostępnych składników. Z czasem ta pyszna zupa rozprzestrzeniła się wszystkie stoły. Jej nazwa wzięła się stąd, że ugotowane ziemniaki zalewano żurem. Gospodynie wzbogacały ją np. dodatkiem znalezionych w lesie grzybów. A gdy była okazja, dodawano trochę mięsa.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Radomszczańska zalewajka to zupa sycąca. Dodajmy do niej ziemniaki, jajka i kiełbasę. Będziemy mieć pyszne danie jednogarnkowe. Jeśli ktoś za kiełbasą i mięsem nie przepada, może te składniki pominąć. Też będzie pysznie. Zalewajkę zrobimy w niecałą godzinę. Powstanie pyszne danie jednogarnkowe. Ta zupa jest gęsta, rozgrzewa i syci.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - radomszczańska zalewajka

Składniki

200 g kiełbasy, np. śląskiej

200 g boczku surowego

500 mln zakwasu na żurek

4 ząbki czosnku

500 g ziemniaków

2 liście laurowe

kilka świeżych lub suszonych grzybów

3 kulki ziela angielskiego

łyżka suszonego majeranku

sól, pieprz

1 cebula

2 łyżki oleju

Przygotowanie

Jeśli używamy suszonych grzybów, musimy je wcześniej namoczyć w ciepłej wodzie. Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Kiełbasę i boczek kroimy w kostkę. Rozgrzewamy patelnię, wlewamy olej. Podsmażamy na niej boczek i kiełbasę razem z cebulą i czosnkiem. Posypujemy majerankiem. Ziemniaki, cebulę z kiełbasą oraz boczkiem i grzyby wrzucamy do garnka. Zalewamy ok. 1 litrem wody. Gotujemy do miękkości ziemniaków. Potem wlewamy zakwas - można dodać też mąkę, która zbiera się na dnie butelki, wtedy zagęścimy zupę. Gotujemy zupę przez ok. 10 minut. Można zabielić zalewajkę śmietana. Zalewajka pachnąca grzybami gotowa. Smacznego!