Zalewajka to tradycyjna zupa przygotowywana na wsi z prostych, dostępnych składników. Z czasem ta pyszna zupa rozprzestrzeniła się wszystkie stoły. Jej nazwa wzięła się stąd, że ugotowane ziemniaki zalewano żurem. Gospodynie wzbogacały ją np. dodatkiem znalezionych w lesie grzybów. A gdy była okazja, dodawano trochę mięsa.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Radomszczańska zalewajka to zupa sycąca. Dodajmy do niej ziemniaki, jajka i kiełbasę. Będziemy mieć pyszne danie jednogarnkowe. Jeśli ktoś za kiełbasą i mięsem nie przepada, może te składniki pominąć. Też będzie pysznie. Zalewajkę zrobimy w niecałą godzinę. Powstanie pyszne danie jednogarnkowe. Ta zupa jest gęsta, rozgrzewa i syci.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - radomszczańska zalewajka
Składniki
- 200 g kiełbasy, np. śląskiej
- 200 g boczku surowego
- 500 mln zakwasu na żurek
- 4 ząbki czosnku
- 500 g ziemniaków
- 2 liście laurowe
- kilka świeżych lub suszonych grzybów
- 3 kulki ziela angielskiego
- łyżka suszonego majeranku
- sól, pieprz
- 1 cebula
- 2 łyżki oleju
Przygotowanie
Jeśli używamy suszonych grzybów, musimy je wcześniej namoczyć w ciepłej wodzie. Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Kiełbasę i boczek kroimy w kostkę. Rozgrzewamy patelnię, wlewamy olej. Podsmażamy na niej boczek i kiełbasę razem z cebulą i czosnkiem. Posypujemy majerankiem. Ziemniaki, cebulę z kiełbasą oraz boczkiem i grzyby wrzucamy do garnka. Zalewamy ok. 1 litrem wody. Gotujemy do miękkości ziemniaków. Potem wlewamy zakwas - można dodać też mąkę, która zbiera się na dnie butelki, wtedy zagęścimy zupę. Gotujemy zupę przez ok. 10 minut. Można zabielić zalewajkę śmietana. Zalewajka pachnąca grzybami gotowa. Smacznego!
