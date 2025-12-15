Karp od dziesięcioleci króluje na wigilijnym stole. Podaje się karpia smażonego, pieczonego, po żydowsku lub po prostu w galarecie. Zatopione w aromatycznym bulionie kawałki ryby to prawdziwy przysmak. W podobny sposób można przygotować inne gatunku ryb.

Galareta z karpia jak marzenie - przejrzysta jak bursztyn

Karp od dziesięcioleci króluje na wigilijnym stole. Podaje się karpia smażonego, pieczonego, po żydowsku lub po prostu w galarecie. Zatopione w aromatycznym bulionie kawałki ryby to prawdziwy przysmak. W podobny sposób można przygotować inne gatunku ryb.

Reklama

Do karpia w galarecie i ryby faszerowanej

Tak klarowanym bulionem możemy zalać również np. kawałki ryby faszerowanej. Oto prosty i szybki sposób na przezroczystą, krystaliczną galaretę. Najpierw oczywiście gotujemy esencjonalny bulion warzywny z dodatkiem głów z karpia - głowy pozbawiamy oczu i dokładnie czyścimy przed ugotowaniem.

Sposób na klarowanie galarety z karpia

Na litr bulionu potrzebujemy białko z jednego kurzego jajka oraz 1,5 łyżki octu z białego wina. Bulion studzimy i roztrzepujemy w nim białko oraz ocet. Teraz bulion delikatnie podgrzewamy. Gdy zacznie lekko wrzeć, zestawiamy z ognia. Potem cedzimy bulion przez sitko wyłożone gazą. Otrzymujemy krystalicznie czysty bulion.