Karp od dziesięcioleci króluje na wigilijnym stole. Podaje się karpia smażonego, pieczonego, po żydowsku lub po prostu w galarecie. Zatopione w aromatycznym bulionie kawałki ryby to prawdziwy przysmak. W podobny sposób można przygotować inne gatunku ryb.
Galareta z karpia jak marzenie - przejrzysta jak bursztyn
Do karpia w galarecie i ryby faszerowanej
Tak klarowanym bulionem możemy zalać również np. kawałki ryby faszerowanej. Oto prosty i szybki sposób na przezroczystą, krystaliczną galaretę. Najpierw oczywiście gotujemy esencjonalny bulion warzywny z dodatkiem głów z karpia - głowy pozbawiamy oczu i dokładnie czyścimy przed ugotowaniem.
Sposób na klarowanie galarety z karpia
Na litr bulionu potrzebujemy białko z jednego kurzego jajka oraz 1,5 łyżki octu z białego wina. Bulion studzimy i roztrzepujemy w nim białko oraz ocet. Teraz bulion delikatnie podgrzewamy. Gdy zacznie lekko wrzeć, zestawiamy z ognia. Potem cedzimy bulion przez sitko wyłożone gazą. Otrzymujemy krystalicznie czysty bulion.
