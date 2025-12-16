To danie może komuś się kojarzyć ze szkolna stołówką lub przedszkolnym obiadem. Kiedyś gotowano je często. Wykorzystywano w ten sposób mięso, na którym gotowano bulion. Warto wrócić do tego przepisu. Potrawkę z kurczaka z groszkiem i pieczarkami podamy np. z ziemniakami i buraczkami. To bardzo pyszna klasyka.

Tak Remigiusz Rączka robi rewelacyjną sałatkę na święta. Jarzynowa nie ma szans
Tak Remigiusz Rączka robi rewelacyjną sałatkę na święta. Jarzynowa nie ma szans

Zobacz również

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Potrawka z kurczaka to danie proste w przygotowaniu i tanie. Składniki kupimy w każdym sklepie. Możemy wykorzystać mięso drobiowe, na którym ugotowaliśmy zupę. To świetny pomysł na obiad dla całej rodziny, pełen białka. Uzupełnieniem potrawki może być ryż, albo ziemniaki. Nie zapominajmy oczywiście o podaniu do drugiego dania odpowiedniej porcji warzyw. Surówka z kiszonej kapusty albo jarzynka na ciepło będą idealne.

Reklama
Śledzie gajowego polecają się na Wigilię. Ten głęboki, grzybowy smak jest urzekający
Śledzie gajowego polecają się na Wigilię. Ten głęboki, grzybowy smak jest urzekający

Zobacz również

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja -potrawka z kurczaka w kremowym sosie

Składniki

  • pół kurczaka
  • 3 marchewki
  • pietruszka
  • kawałek selera
  • pół pora
  • cebula
  • żółtko
  • puszka groszku
  • 250 g dużych pieczarek
  • 2 łyżki mąki
  • 2 łyżki masła
  • 2 łyżki słodkiej śmietanki lub mleka
  • łyżka musztardy
  • sól, pieprz
  • liść laurowy, kilka ziaren pieprzu czarnego i ziela angielskiego

Przygotowanie

Warzywa obieramy i myjemy. Mięso i warzywa wkładamy do garnka, dodajemy liście laurowe, ziele angielskie oraz pieprz. Solimy. Gotujemy, aż mięso będzie miękkie. Potem wyjmujemy mięso i marchewkę. Bulion będzie doskonały jako podstawa do przygotowania wielu zup. Z kurczaka zdejmujemy skórkę, mięso oddzielamy od kości. Marchewkę i mięso kroimy na dość duże kawałki. Siekamy cebulę, kroimy na plasterki oczyszczone pieczarki. Smażymy pieczarki i cebulę na łyżce masła. Na patelni rozgrzewamy resztę masła, dodajemy mąkę i energicznie mieszamy. Potem wlewamy na patelnię szklankę bulionu. Znowu mieszamy. Ma powstać gęsty sos. Żółtko roztrzepujemy z mlekiem lub słodką śmietanką i hartujemy bulionem - nie może być wrzący, dodajemy musztardę i mieszamy na jednolitą masę. Do garnka wkładamy mięso, marchewkę, dodajemy sos i żółtko ze śmietanką. Dodajemy też odsączony groszek z puszki oraz usmażone pieczarki. Doprawiamy solą i pieprzem. Zagotowujemy. Potrawka z kurczaka z groszkiem i pieczarkami gotowa.