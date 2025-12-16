Uszka, czy pierogi z kapustą i grzybami, czy krokiety to w wielu domach danie, którego na świątecznym stole zabraknąć nie może. To potrawa, która pojawia się głównie w Wigilię, ale też po świętach wiele osób lubi podsmażyć je na patelni z odrobiną masła i zjeść z chrupiącą, przypaloną skórką.

Dobry farsz to podstawa uszek lub pierogów

Tajemnicą dobrego farszu są grzyby. Odpowiednio przygotowany idealnie skomponuje się z ciastem, w którym zostanie zamknięty. Co zrobić, by farsz do uszek lub pierogów był idealny a przede wszystkim smaczny? Jak odpowiednio przygotować grzyby, by nie były zbyt twarde albo, co gorsza gorzkie i bez smaku?

Reklama

Jak moczyć grzyby na farsz do uszek?

Najważniejsze jest ich odpowiednie moczenie. To podstawa, by nie straciły aromatu oraz smaku. Grzyby, które kupimy w sklepie, nie muszą być ani myte, ani płukane. Najlepiej zalać je letnią, ale nie gorącą wodą, tak aby je tylko lekko zakryć. Gorąca woda może sprawić, że stwardnieją. Zalane letnią wodą, należy wstawić na noc do lodówki. Do wody warto wrzucić listek laurowy.

Grzyby na farsz do uszek. Jak długo gotować?

Doświadczeni kucharze radzą, by czasu moczenia nie skracać, bo potem trzeba będzie je dłużej gotować i dodawać do nich dużą ilość przypraw. Suszone grzyby, często kupowane w formie pokrojonej na mniejsze kawałki, nie muszą być wcale długo gotowane. Jeśli będą moczone przez całą noc, wystarczy podgotować je, w tej samej wodzie, w której stały, przez 45-50 minut.

Warto pamiętać, by nie przekraczać 90 minut. W ten sposób przygotowane nie stracą aromatu i będą odpowiednio miękkie. Warto pamiętać także o tym, by odpowiednio namoczone grzyby, nie gotować na zbyt dużym ogniu, wystarczy mały. Garnek trzeba przykryć pokrywką.

Kiedy solić grzyby na farsz do uszek?

Reklama

Grzybów na farsz do uszek lub pierogów na tym etapie przygotowania nie należy również solić. Powód? Sól dodana do gotowanych grzybów może sprawić, że nie będą miękkie. Dodawanie przypraw lepiej zostawić na sam koniec, gdy posiekane grzyby będziemy podsmażać na maśle z dodatkiem cebuli. Oprócz soli warto dodać także odrobinę pieprzu. Można również dodać majeranek, ale w bardzo niewielkiej ilości.

Uszka z farszem grzybowym od Ania gotuje - składniki

Ciasto:

2 szklanki mąki pszennej tortowej - 320 g

170 ml gorącej wody - około 2/3 szklanki

2 łyżki oleju roślinnego np. rzepakowego

1/3 płaskiej łyżeczki soli

Farsz:

60 g suszonych grzybów - np. borowiki i podgrzybki

1 średnia lub duża cebula - do 300 g

3 łyżki oleju roślinnego do smażenia

1 żółtko jajka

1 płaska łyżka bułki tartej

przyprawy: 1/4 płaskiej łyżeczki soli, pół płaskiej łyżeczki pieprzu

Uszka z farszem grzybowym od Ania gotuje - przygotowanie