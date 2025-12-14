Pieczony rosół - to brzmi dla wielu osób dość obrazoburczo. Warto jednak spróbować. Pieczony rosół jest bardzo aromatyczny. Jego smak jest głęboki i wyrazisty, bardzo rosołowy. Jest - zdaniem wielu osób - o wiele lepszy, niż ten, gotowany w sposób tradycyjny.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Rosół to zupa - jak się wydaje - prosta w przygotowaniu. Trzeba jednak znać parę trików, by zupa była uwodzicielsko pyszne. Stawiamy też na dobre składniki. Do rosołu dajemy dużo warzyw i świetnej jakości mięso. Nic się potem nie zmarnuje - z warzyw zróbmy sałatkę jarzynową, a z mięsa np. farsz do pierogów lub pasztecików.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - rosół jak u babci
Diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Tym razem przygotujemy niedzielny rosół inaczej, niż do tej pory. Najpierw upieczemy składniki.
Składniki
1 kg szpondra wołowego
pół kurczaka
pół dużego selera
dwie cebule
3 ząbki czosnku
4 marchewki
2 pietruszki
por
kilka kulek ziela angielskiego
3 liście laurowe
łyżeczka czarnego pieprzu ziarnistego
2 grzyby suszone
łyżeczka suszonego lubczyku
sól
Przygotowanie
Mięso i obrane warzywa wkładamy do dużego naczynia żaroodpornego lub np. gęsiarki i pieczemy pod przykryciem przez ok. godzinę w 180 stopniach. Potem zawartość naczynia przekładamy do dużego garnka, zalewamy wrzątkiem - ok. 2,5 litra. Dodajemy przyprawy, solimy do smaku. Niech rosół sobie "mruga" na wolnym ogniu przez co najmniej dwie godziny. Pieczony rosół gotowy. Rosół podajemy z ulubionym makaronem, posypany zieloną pietruszką. Smacznego
