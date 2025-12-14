Pieczony rosół - to brzmi dla wielu osób dość obrazoburczo. Warto jednak spróbować. Pieczony rosół jest bardzo aromatyczny. Jego smak jest głęboki i wyrazisty, bardzo rosołowy. Jest - zdaniem wielu osób - o wiele lepszy, niż ten, gotowany w sposób tradycyjny.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Rosół to zupa - jak się wydaje - prosta w przygotowaniu. Trzeba jednak znać parę trików, by zupa była uwodzicielsko pyszne. Stawiamy też na dobre składniki. Do rosołu dajemy dużo warzyw i świetnej jakości mięso. Nic się potem nie zmarnuje - z warzyw zróbmy sałatkę jarzynową, a z mięsa np. farsz do pierogów lub pasztecików.

Reklama
Czy można mrozić pasztet? To warto wiedzieć przed świętami! Podpowiadamy, jak zamrozić pasztet
Czy można mrozić pasztet? To warto wiedzieć przed świętami! Podpowiadamy, jak zamrozić pasztet

Zobacz również

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - rosół jak u babci

Diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Tym razem przygotujemy niedzielny rosół inaczej, niż do tej pory. Najpierw upieczemy składniki.

Najlepsze, mięciutkie i elastyczne ciasto na uszka. Ten dodatek robi robotę
Najlepsze, mięciutkie i elastyczne ciasto na uszka. Ten dodatek robi robotę

Zobacz również

Składniki

1 kg szpondra wołowego

pół kurczaka

pół dużego selera

dwie cebule

3 ząbki czosnku

4 marchewki

2 pietruszki

por

kilka kulek ziela angielskiego

3 liście laurowe

łyżeczka czarnego pieprzu ziarnistego

2 grzyby suszone

łyżeczka suszonego lubczyku

sól

Przygotowanie

Mięso i obrane warzywa wkładamy do dużego naczynia żaroodpornego lub np. gęsiarki i pieczemy pod przykryciem przez ok. godzinę w 180 stopniach. Potem zawartość naczynia przekładamy do dużego garnka, zalewamy wrzątkiem - ok. 2,5 litra. Dodajemy przyprawy, solimy do smaku. Niech rosół sobie "mruga" na wolnym ogniu przez co najmniej dwie godziny. Pieczony rosół gotowy. Rosół podajemy z ulubionym makaronem, posypany zieloną pietruszką. Smacznego