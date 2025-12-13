Podstawa tego dania to pierś z kurczaka i przyprawy. To właśnie one nadają orientalny sznyt temu daniu. Miękki, delikatny kurczak, chrupiąca panierka i urzekający, pikantny i jednocześnie słodki sos to idealne danie obiadowe. Świetnie komponuje się z ryżem.

Rewelacyjna i szybka sałatka od siostry Anastazji. Idealna na święta
Rewelacyjna i szybka sałatka od siostry Anastazji. Idealna na święta

Zobacz również

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

To danie zachwyca intensywnym smakiem i aromatem. Świetnie nadające się na rodzinny obiad lub spotkanie ze znajomymi. Dakgangjeong, czyli chrupiącego, smażonego kurczaka po koreańsku, przygotujemy szybko, a smak będzie niezrównany. Wszystko, co nam potrzebne do zrobienia tego dania kupimy w każdym sklepie.

Reklama
Pyszne śledzie pocztowe polecają się na obiad. Idealne do gorących ziemniaków
Pyszne śledzie pocztowe polecają się na obiad. Idealne do gorących ziemniaków

Zobacz również

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - chrupiący kurczak po koreańsku

Składniki

  • Kilogram piersi z kurczaka
  • 3 łyżki mąki ziemniaczanej
  • 3 łyżki mąki pszennej
  • olej do smażenia
  • pieprz, sól
  • słodka papryka słodka

Sos

  • 80 g pasty gochujang (koreańska pasta chili) - można ją zastąpić mieszanką płatków chili i słodkiej papryki,
  • 10 g cukru
  • 10 g oleju sezamowego
  • 20 g ciemnego sosu sojowego
  • 3 ząbki czosnku - rozgniecione
  • 2 cm startego korzenia imbiru
  • 10 g octu ryżowego

Przygotowanie

W małej misce mieszamy wszystkie składniki sosu i odstawiamy, niech się przegryzie. Kurczaka czyścimy z błonek, kroimy na grubsze paski. Mieszamy mąkę ziemniaczaną z mąką pszenną i przyprawami. Obtaczamy w tej mieszance kurczaka. Rozgrzewamy olej na patelni. Smażymy kurczaka na złoty kolor i odkładamy na talerz. Ma być chrupki. Zmniejszamy ogień, na patelnię wylewamy sos i wrzucamy usmażonego kurczaka. Podgrzewamy, żeby wszystko było gorące. Kurczaka podajemy posypanego posiekanym szczypiorkiem. Do chrupiącego kurczaka po koreańsku idealnie pasuje ryż.