Podstawa tego dania to pierś z kurczaka i przyprawy. To właśnie one nadają orientalny sznyt temu daniu. Miękki, delikatny kurczak, chrupiąca panierka i urzekający, pikantny i jednocześnie słodki sos to idealne danie obiadowe. Świetnie komponuje się z ryżem.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
To danie zachwyca intensywnym smakiem i aromatem. Świetnie nadające się na rodzinny obiad lub spotkanie ze znajomymi. Dakgangjeong, czyli chrupiącego, smażonego kurczaka po koreańsku, przygotujemy szybko, a smak będzie niezrównany. Wszystko, co nam potrzebne do zrobienia tego dania kupimy w każdym sklepie.
Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - chrupiący kurczak po koreańsku
Składniki
- Kilogram piersi z kurczaka
- 3 łyżki mąki ziemniaczanej
- 3 łyżki mąki pszennej
- olej do smażenia
- pieprz, sól
- słodka papryka słodka
Sos
- 80 g pasty gochujang (koreańska pasta chili) - można ją zastąpić mieszanką płatków chili i słodkiej papryki,
- 10 g cukru
- 10 g oleju sezamowego
- 20 g ciemnego sosu sojowego
- 3 ząbki czosnku - rozgniecione
- 2 cm startego korzenia imbiru
- 10 g octu ryżowego
Przygotowanie
W małej misce mieszamy wszystkie składniki sosu i odstawiamy, niech się przegryzie. Kurczaka czyścimy z błonek, kroimy na grubsze paski. Mieszamy mąkę ziemniaczaną z mąką pszenną i przyprawami. Obtaczamy w tej mieszance kurczaka. Rozgrzewamy olej na patelni. Smażymy kurczaka na złoty kolor i odkładamy na talerz. Ma być chrupki. Zmniejszamy ogień, na patelnię wylewamy sos i wrzucamy usmażonego kurczaka. Podgrzewamy, żeby wszystko było gorące. Kurczaka podajemy posypanego posiekanym szczypiorkiem. Do chrupiącego kurczaka po koreańsku idealnie pasuje ryż.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję