Podstawa tego dania to pierś z kurczaka i przyprawy. To właśnie one nadają orientalny sznyt temu daniu. Miękki, delikatny kurczak, chrupiąca panierka i urzekający, pikantny i jednocześnie słodki sos to idealne danie obiadowe. Świetnie komponuje się z ryżem.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

To danie zachwyca intensywnym smakiem i aromatem. Świetnie nadające się na rodzinny obiad lub spotkanie ze znajomymi. Dakgangjeong, czyli chrupiącego, smażonego kurczaka po koreańsku, przygotujemy szybko, a smak będzie niezrównany. Wszystko, co nam potrzebne do zrobienia tego dania kupimy w każdym sklepie.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - chrupiący kurczak po koreańsku

Składniki

Kilogram piersi z kurczaka

3 łyżki mąki ziemniaczanej

3 łyżki mąki pszennej

olej do smażenia

pieprz, sól

słodka papryka słodka

Sos

80 g pasty gochujang (koreańska pasta chili) - można ją zastąpić mieszanką płatków chili i słodkiej papryki,

10 g cukru

10 g oleju sezamowego

20 g ciemnego sosu sojowego

3 ząbki czosnku - rozgniecione

2 cm startego korzenia imbiru

10 g octu ryżowego

Przygotowanie

W małej misce mieszamy wszystkie składniki sosu i odstawiamy, niech się przegryzie. Kurczaka czyścimy z błonek, kroimy na grubsze paski. Mieszamy mąkę ziemniaczaną z mąką pszenną i przyprawami. Obtaczamy w tej mieszance kurczaka. Rozgrzewamy olej na patelni. Smażymy kurczaka na złoty kolor i odkładamy na talerz. Ma być chrupki. Zmniejszamy ogień, na patelnię wylewamy sos i wrzucamy usmażonego kurczaka. Podgrzewamy, żeby wszystko było gorące. Kurczaka podajemy posypanego posiekanym szczypiorkiem. Do chrupiącego kurczaka po koreańsku idealnie pasuje ryż.