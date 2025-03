Pasztet to potrawa pyszna, ale pracochłonna. Dlatego robi się go zazwyczaj na specjalne okazje. I tu pojawia się pytanie, czy można pasztet zamrozić. Można, a nawet trzeba. Dzięki prawidłowemu zamrożeniu i odmrożeniu pasztetu będziemy mogli cieszyć się jego pysznym smakiem. Zaoszczędzimy też czas. Podpowiadamy, jak to zrobić.