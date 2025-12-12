Karpie to ryby, które od kilkudziesięciu lat królują prawie niepodzielnie na wigilijnych stołach w Polsce. Karp smażony, karp w galarecie, karp po żydowsku - przepisów na karpia jest wiele. Nie każdy jednak lubi mięso tej ryby - jest w nim dużo ości i miewa mulisty posmak. Warto więc karpia czymś zastąpić.

Hilary Minc i karp

Ryby na postną wieczerzę wigilijną jadano od wieków. Były to jednak różne ryby. Szlachta jadała np. jesiotry, węgorze, liny, sandacze i karpie też - były to ryby słodkowodne, bo o takie świeże ryby było w kraju najłatwiej. Do morza było jednak daleko. Na pomysł spopularyzowana karpia wpadł po II wojnie światowej Hilary Minc, powojenny minister przemysłu w PRL. Można powiedzieć, że wylansował tę rybę, promując hasło "Karp na każdym wigilijnym stole". Zainicjował przy tym budowę wielu gospodarstw rybackich. I tak karp zdominował wigilijne stoły - głównie tę rybę sprzedawano w okresie okołoświątecznym w sklepach. PRL minął, a gwiazda karpia nadal świeci jasno. A gdyby tak podać na wigilijny stół inną rybę? Może doradę?

Pyszna ryba na Wigilię z supermarketu

W supermarketach jest teraz duży wybór ryb. Na Wigilię proponujemy kupić doradę. To morska ryba, która ma mnóstwo zalet. Można ja bez problemu kupić np. w Lidlu lub Biedronce. Dorady są już wypatroszone. Kilogram tej ryby kosztuje ok. 30 zł. Dorada to morska ryba. Ma delikatne, białe, soczyste mięso. I co ważne, nie ma prawie ości, w które obfituje karp. Nie ma też mulistego posmaku. Dorada jest bardzo zdrowa. To ryba bogata w Omega-3, witaminy i minerały. Łatwiej ją przygotować niż karpia i można z niej przyrządzić wiele pysznych dań.

Jak przyrządzić doradę?

Dorada jest pyszna upieczona. Podajemy ją wtedy z ulubionymi dodatkami. Świetna jest dorada grillowana lub smażona. Można przyrządzić doradę również w delikatnej galarecie. Na pewno godnie zastąpi karpia na wigilijnym stole.