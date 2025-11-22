Pieczemy kurczaka. Jak upiec kurczaka idealnego? Każda pani domu ma zapewne swój sekret, ale nie zawsze chce się nim podzielić. Zdradzimy więc pewną tajemnicę, jak przygotować idealnego pieczonego kurczaka - mięso będzie miękkie, a skórka - chrupka i złota.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Kurczaka na sobotni obiad upieczemy w całości. W tej samej brytfance upieczemy ziemniaki - to duża oszczędność czasu i energii. Podajmy pieczonego kurczaka i ziemniaki razem z jakąś pyszną surówką. Wtedy będziemy mieć pełnowartościowy obiad.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - mistrzowski kurczak pieczony

Składniki

1 duży kurczak - ok, 1,5 kg, może być trochę większy

sól, pieprz, słodka papryka

3 łyżki oleju

3 łyżki masła

jabłko

cytryna

kilka gałązek świeżego kopru

kilogram ziemniaków

ząbek czosnku

Przygotowanie

Kurczaka myjemy, osuszamy. Masło rozcieramy z czosnkiem i przyprawami i nacieramy tym kurczaka. Cytrynę parzymy wrzątkiem i szorujemy, myjemy jabłko. Do środka kurczaka wkładamy jabłko, cytrynę i gałązki kopru. Ziemniaki obieramy i kroimy na ósemki. Na dnie brytfanny lub żaroodpornego naczynia układamy ziemniaki. Skrapiamy je olejem i solimy. Można też posypać ulubioną przyprawą. Na nich kładziemy kurczaka - możemy lekko docisnąć kurczaka. Naczynie z kurczakiem i ziemniakami wstawiamy do piekarnika i pieczemy 20 minut. Następnie zmniejszamy temperaturę do 160°C i pieczemy jeszcze 1 godzinę. Smacznego! Kurczak pieczony gotowy.