Zakwas z buraków trudno przecenić. Ta kiszonka ma zbawienny wpływ na zdrowie. Zakwas z buraków jest polecany jako jako idealny probiotyk i napój wspierający nasze zdrowie. Podczas procesu kiszenia warzyw powstają dobroczynne bakterie, poprawiające mikroflorę jelitową, co łagodzi wzdęcia, zaparcia i biegunki. Barszcz czerwony przygotowany na zakwasie buraczanym nie ma sobie równych. Taki barszcz jest w wielu polskich domach gwiazdą wigilijnego stołu.

Zalety zakwasu buraczanego

Buraki zawierają mnóstwo witamin, np. A, C i z grupy B, oraz wiele soli mineralnych. Sok i zakwas z czerwonych buraków jest zalecany w leczeniu niedokrwistości, osłabieniu, anemii i w rekonwalescencji po chorobach. Buraki zawierają bardzo dużo kwasu foliowego, który jest bezcenny dla kobiet w okresie ciąży. Dzięki wysokiej zawartości żelaza, kwasu foliowego i witamin z grupy B, zakwas buraczany jest często polecany w celu wspomagania produkcji czerwonych krwinek, szczególnie osobom z niedokrwistością. Regularne picie zakwasu buraczanego wspiera produkcję czerwonych krwinek i walkę z tzw. złym cholesterolem. Zakwas buraczany reguluje także pracę wątroby.

Przepis siostry Anastazji na zakwas buraczany

Składniki

1 kg czerwonych buraków

4 ząbki czosnku

1 liść laurowy

2-3 kulki ziela angielskiego

3 ziarenka pieprzu

2 łyżki soli

2 litry wody - przegotowanej i ostudzonej

1 piętka razowego, żytniego chleba na zakwasie - jeśli nie mamy dostępu do chleba naprawdę dobrej jakości, rezygnujemy z tego dodatku

Przygotowanie

Wyparzamy duży słój lub kamionkowe naczynie. Buraki obieramy, myjemy i kroimy na cząstki. Obieramy czosnek. Sól rozpuszczamy w wodzie. Do naczynia wkładamy buraki, przyprawy, czosnek i zalewamy całość solanką. Jeśli mamy dobrej jakości chleb, możemy dodać piętkę. Bez dodatku chleba zakwas też pięknie się ukisi. Kamionkę lub słój zakrywamy pokrywką lub obwiązujemy czystą, bawełnianą ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na ok 5-7 dni. Pilnujemy, by buraki nie wypływały nad powierzchnię - można je dociążyć wyparzonym talerzykiem. Czas kiszenia zależy od temperatury. Zaglądamy do zakwasu i Gotowy zakwas buraczany zlewamy do wyparzonych butelek. Gotowy zakwas buraczany trzymamy w lodówce od 2 do 4 tygodni.