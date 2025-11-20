Wątróbka drobiowa to idealna propozycja na szybki i smakowity obiad. W tej wersji wątróbkę z patelni zjedzą nawet ci, którzy twierdzą, że za nią nie przepadają. Dwa proste triki i będziemy mieć danie jak z restauracji.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Przepis na miękką i soczystą wątróbkę drobiową z jabłkami jest bardzo łatwy i szybki. Obiad można przygotować w 20 minut. Wątróbkę będziemy robić tyle czasu, ile gotują się ziemniaki. Do tego surówka np. z kiszonej kapusty i mamy obiad szybki, tani, pełen witamin i składników odżywczych.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - wątróbka drobiowa z jabłkiem

Składniki

500 g wątróbki drobiowej

3 jabłka

2 cebule

2 łyżki mąki

olej do smażenia

sól, pieprz, majeranek

Przygotowanie

Oczyszczoną i umytą wątróbkę osuszamy ręcznikiem papierowym. Wątróbkę oprószamy mąką. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy na nim wątróbkę z każdej strony po około 4 minuty. Na drugiej patelni rozgrzewamy olej i smażyć na nim pokrojoną w drobną kostkę cebulę, aż lekko się zarumieni. Dodajemy pokrojone w ósemki jabłka. Dusimy, aż jabłka zmiękną. Posypujemy majerankiem i pieprzem. Do jabłek z cebulą dodajemy usmażoną wątróbkę. Teraz danie solimy. Mieszamy i smażymy jeszcze kilka chwil. Wątróbka z jabłkami gotowa.