Dorsz jest świetną rybą, ale łatwo przesuszyć danie z dorsza. Jeśli więc mamy ochotę na soczyste danie rybne, łatwe w przygotowaniu i do tego niedrogie, trzeba zwrócić uwagę na tę rybę. Ma zwarte, delikatne mięso i jest bardzo smaczna usmażona po prostu na maśle. Zazwyczaj kosztuje ok. 10 zł mniej niż dorsz. Znajdziemy ją w Biedronce i innych supermarketach. Jest także w wielu sklepach rybnych - wystarczy o nią zapytać.

Czarniak - co to za ryba?

Mowa o czarniaku, rybie, która jest kuzynką dorsza. To ryba z rodziny dorszowatych. Ma ciemniejszą skórkę od dorsza. Także mięso czarniaka jest ciemniejsze niż mięso dorsza. Bywa nazywany "czarnym dorszem". Gdy zajrzymy do zamrażarki np. w Biedronce, sprawdźmy łacińską nazwę ryby na opakowaniu - Pollachius virens to czarniak. Dorsz po łacinie to z kolei Gadus morhua.

Jakie mięso ma czarniak?

Czarniaka często łowi się u wybrzeży Norwegii, Islandii oraz Szkocji. Jest popularny w całej Europie, W Polsce pojawia się m.in. w dyskontach w formie filetów gotowych do obróbki. Mięso czarniaka jest lekko szarawe, bardziej zwarte niż u dorsza, ale wciąż delikatne i soczyste. Po usmażeniu nie rozpada się na kawałki. Czarniak jest idealną rybą do przygotowywania zup rybnych, do duszenia czy do zapiekanek. Czarniak właściwie nie ma drobnych ości, dzięki czemu zjedzą go także osoby, które ości zdecydowanie w rybach nie tolerują. Mięso czarniaka ma delikatny "morski" smak. Ta ryba nie potrzebuje wymyślnych dodatków - wystarczą np. masło, czosnek i cytryna.

Tyle kosztuje czarniak w Biedronce

Czarniaka kupimy w znacznie niższej cenie niż normalnie w ramach promocji w Biedronce. Za dorsza czarnego bez ości marki "Marinero" zapłacimy 3,90 zł za 100 g. Za kilogram tej ryby trzeba więc zapłacić 39,99 zł. Promocja trwa jednak tylko do najbliższej soboty (22 listopada). Ta ryba jest zwykle o ok. 10 zł tańsza niż dorsz.

Tak najlepiej rozmrozić rybę

Najlepsze sposoby na rozmrożenie ryby to powolne rozmrażanie w lodówce. Możemy też rozmrażać rybę zanurzywszy ją w zimnej wodzie. Sól dodana do ryby lub moczenie jej w mleku może przyspieszyć proces rozmrażania pod bieżącą wodą. Rozmrażanie w temperaturze pokojowej jest niezalecane, ponieważ sprzyja namnażaniu bakterii.

Czarniak z patelni na maśle - przepis

Składniki

Filety z czarniaka

Masło klarowane

sól, pieprz

cytryna

Przygotowanie

Rybę myjemy i osuszamy. Czarniaka solimy i pieprzymy. Smażymy na rozgrzanym maśle klarowanym przez ok. 3-4 minuty z każdej strony, aż delikatnie się zezłoci. Podajemy filety gorące, skropione sokiem z cytryny i posypane zieloną pietruszką.