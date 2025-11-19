Brukiew. Dlaczego warto odkryć zapomniany skarb?

Dawniej brukiew gościła na stołach regularnie, zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach, ciesząc podniebienia naszych prababć. Młodsze pokolenia często ją ignorują, nie zdając sobie sprawy z jej ogromnej wartości odżywczej.

Brukiew, będąca odmianą kapusty rzepakowej, to prawdziwa skarbnica zdrowia. Jest lekkostrawna, a przy tym bogata w kluczowe składniki odżywcze:

Witaminy: A, B6, C i K

Minerały: magnez, żelazo, potas, wapń, cynk

Kaloryczność: około 37 kcal w 100 g

Błonnik: wysoka zawartość wspierająca trawienie i sytość

Regularne spożywanie brukwi pozytywnie wpływa na odporność, dba o pracę układu pokarmowego, obniża delikatnie ciśnienie krwi i działa ochronnie na serce dzięki właściwościom przeciwzapalnym.

Nasze prababcie doskonale znały jej wartość - brukiew nieraz ratowała polskie rodziny w trudnych czasach. Przygotowywano z niej sycące zupy, jak brukwianka, ale też pieczono i gotowano. Jej charakterystyczny, słodkawo-ostry smak pozwala na wszechstronne wykorzystanie w kuchni.

Przepis na rozgrzewającą brukwiankę

Brukwianka to klasyczne polskie danie, które jest sycące, rozgrzewające i pełne zdrowia.

Składniki

Baza warzywna:

1 duża brukiew (ok. 500 g)

3 średnie ziemniaki

1 duża marchew

1 cebula

Wywar (opcjonalnie mięsny):

2 litry wody

1-2 sztuki mięsa na wywar (np. gęsie skrzydła, wołowina)

Przyprawy:

2-3 liście laurowe

3-4 ziarna ziela angielskiego

½ łyżeczki pieprzu (ziarnistego lub mielonego)

1 łyżka majeranku

sól i pieprz do smaku

świeża natka pietruszki

Sposób przygotowania

Zalej mięso zimną wodą i zagotuj. Usuń szumowiny. Dodaj opaloną cebulę, liście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Gotuj na małym ogniu około 80 minut. Wyjmij mięso, oddziel od kości i pokrój. Brukiew, ziemniaki i marchew obierz i pokrój w kostkę. Do bulionu wrzuć pokrojoną brukiew. Gotuj pod przykryciem 25-30 minut. Gdy brukiew będzie prawie miękka, dodaj ziemniaki i marchew. Gotuj 15-20 minut, aż wszystko zmięknie. Dodaj pokrojone mięso (jeśli używasz). Dopraw majerankiem, solą i pieprzem. Podawaj gorącą z posiekaną natką pietruszki.