Brukiew. Dlaczego warto odkryć zapomniany skarb?
Dawniej brukiew gościła na stołach regularnie, zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach, ciesząc podniebienia naszych prababć. Młodsze pokolenia często ją ignorują, nie zdając sobie sprawy z jej ogromnej wartości odżywczej.
Brukiew, będąca odmianą kapusty rzepakowej, to prawdziwa skarbnica zdrowia. Jest lekkostrawna, a przy tym bogata w kluczowe składniki odżywcze:
- Witaminy: A, B6, C i K
- Minerały: magnez, żelazo, potas, wapń, cynk
- Kaloryczność: około 37 kcal w 100 g
- Błonnik: wysoka zawartość wspierająca trawienie i sytość
Regularne spożywanie brukwi pozytywnie wpływa na odporność, dba o pracę układu pokarmowego, obniża delikatnie ciśnienie krwi i działa ochronnie na serce dzięki właściwościom przeciwzapalnym.
Nasze prababcie doskonale znały jej wartość - brukiew nieraz ratowała polskie rodziny w trudnych czasach. Przygotowywano z niej sycące zupy, jak brukwianka, ale też pieczono i gotowano. Jej charakterystyczny, słodkawo-ostry smak pozwala na wszechstronne wykorzystanie w kuchni.
Przepis na rozgrzewającą brukwiankę
Brukwianka to klasyczne polskie danie, które jest sycące, rozgrzewające i pełne zdrowia.
Składniki
Baza warzywna:
- 1 duża brukiew (ok. 500 g)
- 3 średnie ziemniaki
- 1 duża marchew
- 1 cebula
Wywar (opcjonalnie mięsny):
- 2 litry wody
- 1-2 sztuki mięsa na wywar (np. gęsie skrzydła, wołowina)
Przyprawy:
- 2-3 liście laurowe
- 3-4 ziarna ziela angielskiego
- ½ łyżeczki pieprzu (ziarnistego lub mielonego)
- 1 łyżka majeranku
- sól i pieprz do smaku
- świeża natka pietruszki
Sposób przygotowania
Zalej mięso zimną wodą i zagotuj. Usuń szumowiny. Dodaj opaloną cebulę, liście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Gotuj na małym ogniu około 80 minut. Wyjmij mięso, oddziel od kości i pokrój. Brukiew, ziemniaki i marchew obierz i pokrój w kostkę. Do bulionu wrzuć pokrojoną brukiew. Gotuj pod przykryciem 25-30 minut. Gdy brukiew będzie prawie miękka, dodaj ziemniaki i marchew. Gotuj 15-20 minut, aż wszystko zmięknie. Dodaj pokrojone mięso (jeśli używasz). Dopraw majerankiem, solą i pieprzem. Podawaj gorącą z posiekaną natką pietruszki.
