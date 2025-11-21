Dorsz to w Portugalii ryba kultowa. Mówi się, że w Portugalii jest 365 sposób na przyrządzenie dorsza - inny na każdy dzień w roku. Co ciekawe, najpopularniejsze w portugalskich sklepach są wielkie, wysuszone, solone dorszowe płaty. Nie znaczy to, że Portugalczycy nie jedzą świeżych ryb - jedzą. Suszony dorsz w Portugalii to sprawa tradycji - taką rybę świetnie się przechowuje, jadali ją więc portugalscy żeglarze. Danie bacalhau à Gomes de Sá wymyślił w XIX wieku José Luís Gomes de Sá Junior. Był to kupiec z Porto, który sprzedawał dorsze i bardzo lubił gotować.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Na piątkowy obiad proponujemy pyszną zapiekankę z Portugalii, inspirowaną tradycyjnym daniem, które nazywa się bacalhau à Gomes de Sá. Jest to pełne danie obiadowe, bo są tu ziemniaki. Oczywiście użyjemy do przygotowania tego portugalskiego przepisy świeżej lub mrożonej ryby. Wszystkie składniki, użyte w tym przepisie, z łatwością kupimy w polskich sklepach.

Składniki

  • 500 g dorsza - może być np. polędwica z dorsza
  • 3 duże ziemniaki
  • 2 cebule
  • 4 ząbki czosnku
  • 4 jajka
  • 2 jajka ugotowane na twardo
  • 200 ml oliwy z oliwek
  • zielona pietruszka
  • 100 ml białego wina - można pominąć
  • sól, pieprz
  • garść oliwek

Przygotowanie

Dorsza kroimy na kawałki. Myjemy i obieramy ziemniaki, kroimy je na plasterki. Obieramy i kroimy w piórka cebulę. Obieramy i siekamy czosnek. Myjemy i siekamy pietruszkę. Cebulę i czosnek podsmażamy na oliwie. Wyjmujemy na talerz warzywa i na tej samej oliwie obsmażamy dorsza. Delikatnie wyjmujemy na talerz. Teraz na patelni smażymy ziemniaki pokrojone w cienkie plasterki - niech się delikatnie zezłocą. Bierzemy naczynie żaroodporne. Układamy warstwę ziemniaków, na to dorsza, na dorsza - cebulę z czosnkiem; na wierzch kładziemy znowu ziemniaki. Jajka ubijamy z białym winem, pieprzem i solą. Zalewamy tym dorsza z ziemniakami. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni i pieczemy przez ok. 30 minut. Podajemy z pokrojonymi oliwkami, jajkami na twardo pokrojonymi w ósemki. Danie obficie posypujemy posiekaną, zieloną pietruszką. Bacalhau à Gomes de Sá, czyli dorsz po portugalsku z ziemniakami gotowy. Smacznego!