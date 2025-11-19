Z barszczem ukraińskim jest trochę tak, jak z bigosem. Każda pani domu ma na tę zupę nieco inny przepis. Różnią się proporcje, dodatki lub przyprawy. Ta wersja barszczu ukraińskiego, którą proponujemy na środowy obiad, jest naprawdę pyszna.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

W barszczu ukraińskim nie może zabraknąć fasoli, ziemniaków, buraków i kapusty. Możemy barszcz ukraiński przygotować na mięsie, można też zrobić wersję wegetariańską. Dzięki dużej ilości warzyw, burakom i koncentratowi pomidorowemu, otrzymamy naprawdę zdrowy posiłek.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pożywny barszcz ukraiński

Składniki

500 g łopatki wieprzowej

2,5 litra zimnej wody

4 buraki

2 marchewki

1/2 małej, białej kapusty

400 g fasoli z puszki - białej lub czerwonej

2 cebule

2 ząbki czosnku

4 ziemniaki

2 łyżki oleju roślinnego

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżeczka cukru

sól i pieprz do smaku

1 liść laurowy, garść ziaren czarnego pieprzu, dwie kulki ziela angielskiego

śmietana i natka pietruszki do dekoracji

Przygotowanie

W dużym garnku zalewamy mięso zimną wodą, dodajemy 1 cebulę, ziele angielskie, pieprz i liść laurowy. Gotujemy na niedużym ogniu przez ok. godziny. Do wywaru dodajemy obrane i pokrojone w słupki buraki, obrana i pokrojone w kostkę ziemniaki. Dorzucamy też posiekaną białą kapustę. Na patelni rozgrzewamy olej, dodajemy posiekaną cebulę i chwilę smażymy. Gdy cebula się podsmaży, dodajemy na patelnię startą marchewkę, posiekany czosnek. Smażymy przez chwilę. Potem dodajemy na patelnię przecier pomidorowy i cukier. Gdy ziemniaki i kapusta zmiękną, dorzucamy do garnka fasolę oraz zawartość patelni z podsmażonymi warzywami. Gotujemy jeszcze przez ok. 10 min. Możemy wyjąć mięso, pokroić je i wrzucić do zupy. Barszcz ukraiński podajemy ze śmietaną, posypany zieleniną. Smacznego!