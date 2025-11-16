Staropolski piernik dojrzewający nie lubi pośpiechu. Ciasto lubi długi odpoczynek. Najlepiej, żeby piernik staropolski dojrzewał od 6 do 2 tygodni.
Piernikowa tradycja
Piernik staropolski długo dojrzewający wypiekano już w średniowieczu. Miał niezwykły aromat dzięki przyprawom korzennym i dodatkowi miodu. Ciasto leżakowało i nabierało wyjątkowego smaku. Przygotowanie ciasta piernikowego uchodziło za prawdziwą sztukę. W Toruniu, Gdańsku i Krakowie byli mistrzowie, którzy przygotowali ciasto piernikowe, chętnie kupowane przez klientów w krajach bałtyckich.
Dlaczego piernik staropolski musi dojrzewać?
Ciasto na piernik staropolski, dzięki długiemu leżakowaniu, nabiera głębokiego smaku. Składniki łączą się idealnie. Ciasto staje się elastyczne. Miód i goździki, które dodaje się do ciasta, mają naturalne właściwości bakteriobójcze i konserwują ciasto.
Przepis na piernik staropolski siostry Anastazji
- 1 kg mąki pszennej
- 300 g cukru
- 3 jajka
- 250 g masła
- 125 ml mleka
- 500 ml płynnego miodu o delikatnym smaku
- 3 łyżeczki sody oczyszczonej
- 1 szczypta soli
Przyprawa do piernika
- 4 łyżeczki mielonego cynamonu
- 3 łyżeczki mielonego imbiru
- 4 łyżeczki mielonych goździków
- 2 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej
- 1 łyżeczka mielonego ziela angielskiego
- 1 łyżeczka mielonej kolendry
- pół łyżeczki mielonego pieprzu
Przygotowanie
Wszystkie przyprawy dokładnie mieszamy w misce, czyli robimy swoją przyprawę do piernika. W małym garnku rozgrzewamy miód z cukrem. Zostawiamy do wystygnięcia. Do dużej miski przesiewamy mąkę i sodę oczyszczoną. Dodajemy miód z masłem i wyrabiamy. Potem dodajemy po jednym jajku i nadal wyrabiamy ciasto. Dodajemy też ciepłe mleko. Wyrabiamy dalej. Wsypujemy mieszankę przypraw do piernika i sól. Wyrabiamy, aż ciasto będzie mieć gładką konsystencję. Piernik dojrzewający siostry Anastazji formujemy w kulę, przekładamy do czystej miski i przykrywamy lnianą ściereczką. Odstawiamy w chłodne miejsce na ok. 30 dni. Po tym czasie ciasto dzielimy na trzy części i rozwałkowujemy. Każdą część piernikowego ciasta pieczemy w keksówkach osobno przez 20 minut w 170 st. Celsjusza. Ostudzone ciasto przekrajamy na trzy części i przekładamy powidłami śliwkowymi. Możemy piernik polukrować lub polać czekoladą.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję