Staropolski piernik dojrzewający nie lubi pośpiechu. Ciasto lubi długi odpoczynek. Najlepiej, żeby piernik staropolski dojrzewał od 6 do 2 tygodni.

Piernikowa tradycja

Piernik staropolski długo dojrzewający wypiekano już w średniowieczu. Miał niezwykły aromat dzięki przyprawom korzennym i dodatkowi miodu. Ciasto leżakowało i nabierało wyjątkowego smaku. Przygotowanie ciasta piernikowego uchodziło za prawdziwą sztukę. W Toruniu, Gdańsku i Krakowie byli mistrzowie, którzy przygotowali ciasto piernikowe, chętnie kupowane przez klientów w krajach bałtyckich.

Dlaczego piernik staropolski musi dojrzewać?

Ciasto na piernik staropolski, dzięki długiemu leżakowaniu, nabiera głębokiego smaku. Składniki łączą się idealnie. Ciasto staje się elastyczne. Miód i goździki, które dodaje się do ciasta, mają naturalne właściwości bakteriobójcze i konserwują ciasto.

Przepis na piernik staropolski siostry Anastazji

1 kg mąki pszennej

300 g cukru

3 jajka

250 g masła

125 ml mleka

500 ml płynnego miodu o delikatnym smaku

3 łyżeczki sody oczyszczonej

1 szczypta soli

Przyprawa do piernika

4 łyżeczki mielonego cynamonu

3 łyżeczki mielonego imbiru

4 łyżeczki mielonych goździków

2 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej

1 łyżeczka mielonego ziela angielskiego

1 łyżeczka mielonej kolendry

pół łyżeczki mielonego pieprzu

Przygotowanie

Wszystkie przyprawy dokładnie mieszamy w misce, czyli robimy swoją przyprawę do piernika. W małym garnku rozgrzewamy miód z cukrem. Zostawiamy do wystygnięcia. Do dużej miski przesiewamy mąkę i sodę oczyszczoną. Dodajemy miód z masłem i wyrabiamy. Potem dodajemy po jednym jajku i nadal wyrabiamy ciasto. Dodajemy też ciepłe mleko. Wyrabiamy dalej. Wsypujemy mieszankę przypraw do piernika i sól. Wyrabiamy, aż ciasto będzie mieć gładką konsystencję. Piernik dojrzewający siostry Anastazji formujemy w kulę, przekładamy do czystej miski i przykrywamy lnianą ściereczką. Odstawiamy w chłodne miejsce na ok. 30 dni. Po tym czasie ciasto dzielimy na trzy części i rozwałkowujemy. Każdą część piernikowego ciasta pieczemy w keksówkach osobno przez 20 minut w 170 st. Celsjusza. Ostudzone ciasto przekrajamy na trzy części i przekładamy powidłami śliwkowymi. Możemy piernik polukrować lub polać czekoladą.