Węgrzy mają swoją zupę gulaszową, czyli gulyás, gulyásleves. A my mamy forszmak lubelski. To to aromatyczna i sycąca zupa, danie idealne na jesień lub zimę. To zupa w duchu zero waste, czyli wykorzystujemy jedzenie, niczego nie wyrzucamy.

Forszmak - przebój PRL

Forszmak robił karierę na stołach w latach 70. i 80. XX wieku. Choć warto podkreślić, że podobne, jednogarnkowe potrawy podawano już w XVIII wieku. Przepis na forszmak znajdziemy w pochodzących z tamtego czasu książkach kucharskich. To danie stało się symbolem kuchni lubelskiej. Tradycyjnie przygotowywano go z resztek mięs i wędlin po świętach, a do jego charakterystycznego smaku przyczynia się połączenie wędzonego mięsa, kiszonych ogórków, koncentratu pomidorowego, pieczarek i śmietany.

Do forszmaku możemy dodać kiełbasę, drób, boczek, mięso. Co nam w duszy zagra. Jeden składnik musi być - to ogórki kiszone. Bez nich forszmak forszmakiem nie będzie. Nie sposób też pominąć koncentratu pomidorowego.

forszmak lubelski

Składniki

  • 500 g mięsa - np. wędlin, mięsa z rosołu, boczku, kiełbasy
  • 2cebule
  • 1 łyżka oleju
  • litr bulionu np. drobiowego
  • 3 ogórki kiszone
  • 2 łyżki koncentratu pomidorowego
  • 1 łyżka masła
  • łyżka mąki pszennej
  • 2 ząbki czosnku
  • 5 pieczarek
  • przyprawy: pieprz, majeranek, ziele angielskie, liście laurowe, słodka i ostra papryka, sól

Przygotowanie

Obieramy i siekamy cebulę oraz czosnek. Kroimy mięso, kiełbasę i boczek. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz, obsmażamy mięso i wędlinę, potem wkładamy je do garnka bulionem. Na tej samej patelni podsmażamy cebulę i czosnek - też wkładamy do garnka. Dodajemy przyprawy, koncentrat pomidorowy oraz pokrojone pieczarki. Zagotowujemy. Potem dodajemy pokrojone w kostkę ogórki kiszone. Znowu chwilę gotujemy. Z masła i mąki robimy zasmażkę, dodajemy trochę zupy, a potem gotową zasmażkę wlewamy do garnka. Mieszamy. Forszmak lubelski można podać z kleksem śmietany i z pajdą świeżego chleba.