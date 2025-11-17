Węgrzy mają swoją zupę gulaszową, czyli gulyás, gulyásleves. A my mamy forszmak lubelski. To to aromatyczna i sycąca zupa, danie idealne na jesień lub zimę. To zupa w duchu zero waste, czyli wykorzystujemy jedzenie, niczego nie wyrzucamy.

Forszmak - przebój PRL

Forszmak robił karierę na stołach w latach 70. i 80. XX wieku. Choć warto podkreślić, że podobne, jednogarnkowe potrawy podawano już w XVIII wieku. Przepis na forszmak znajdziemy w pochodzących z tamtego czasu książkach kucharskich. To danie stało się symbolem kuchni lubelskiej. Tradycyjnie przygotowywano go z resztek mięs i wędlin po świętach, a do jego charakterystycznego smaku przyczynia się połączenie wędzonego mięsa, kiszonych ogórków, koncentratu pomidorowego, pieczarek i śmietany.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Do forszmaku możemy dodać kiełbasę, drób, boczek, mięso. Co nam w duszy zagra. Jeden składnik musi być - to ogórki kiszone. Bez nich forszmak forszmakiem nie będzie. Nie sposób też pominąć koncentratu pomidorowego.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - forszmak lubelski, sycący i gęsty

Składniki

500 g mięsa - np. wędlin, mięsa z rosołu, boczku, kiełbasy

2cebule

1 łyżka oleju

litr bulionu np. drobiowego

3 ogórki kiszone

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżka masła

łyżka mąki pszennej

2 ząbki czosnku

5 pieczarek

przyprawy: pieprz, majeranek, ziele angielskie, liście laurowe, słodka i ostra papryka, sól

Przygotowanie

Obieramy i siekamy cebulę oraz czosnek. Kroimy mięso, kiełbasę i boczek. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz, obsmażamy mięso i wędlinę, potem wkładamy je do garnka bulionem. Na tej samej patelni podsmażamy cebulę i czosnek - też wkładamy do garnka. Dodajemy przyprawy, koncentrat pomidorowy oraz pokrojone pieczarki. Zagotowujemy. Potem dodajemy pokrojone w kostkę ogórki kiszone. Znowu chwilę gotujemy. Z masła i mąki robimy zasmażkę, dodajemy trochę zupy, a potem gotową zasmażkę wlewamy do garnka. Mieszamy. Forszmak lubelski można podać z kleksem śmietany i z pajdą świeżego chleba.