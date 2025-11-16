Pieczeń wieprzowa to idealne danie na obiad oraz dodatek do kanapek. Ta przygotowana po bawarsku po prostu rozpływa się w ustach. Sekretem są dobre wieprzowe mięso, odpowiednia temperatura pieczenia i marynata. Zachęcamy do przygotowania na niedzielny obiad kruchej pieczeni po bawarsku, czyli krustebraten.

Kuchnia bawarska słynie z dań mięsnych. Bawarczycy świetnie przygotowują wieprzowinę. Pieczeń po bawarsku wygląda apetycznie, jest aromatyczna i krucha. Pyszni się złocistą skórką. Ta pieczeń praktycznie robi się sama, choć trzeba poczekać, aż się upiecze. Smak wynagradza czekanie. Pieczeń po bawarsku będzie o wiele lepsza do kanapek niż wiele wędlin ze sklepu. Smak i konsystencja mięsa zależą od jego jakości. Na pieczeń bawarską najlepiej kupić kawałek wieprzowiny ze skórą. W większości sklepów mięsnych bez problemu dostępna jest szynka ze skórą, która zapobiega wysychaniu mięsa podczas pieczenia i sprawia, że jest ono wyjątkowo soczyste. Jeśli jednak nie uda nam się kupić surowej szynki wieprzowej ze skórką, nic się nie martwmy. Taka bez skórki też będzie doskonała. Na pieczeń nada się też łopatka.

Składniki

1 kg łopatki wieprzowej lub szynki ze skórą

sól, pieprz

2 łyżeczki słodkiej papryki

1 łyżeczka kminku

4 ząbki czosnku

kilka ziaren jałowca

2 łyżki musztardy

2 łyżki oleju

1 łyżka masła

2 marchewki

3 cebule

szklana ciemnego piwa

Przygotowanie

Skórkę na mięsie nacinamy - robimy kratkę. Z musztardy, rozgniecionego czosnku, oleju i przypraw robimy pastę, którą solidnie nacieramy mięso. Potem odstawiamy mięso, żeby się zamarynowało na ok. 2, 3 godziny. W tym czasie obieramy i kroimy cebulę w piórka i smażymy ją na smalcu z masłem na wolnym ogniu na złoty kolor. Gdy cebula dobrze zmięknie, dodajemy na patelnię pozostałe warzywa - obrane i posiekane. Na patelnię wlewamy bulion i doprowadzamy do wrzenia. Do brytfanki wkładamy zamarynowane mięso, wlewamy bulion, dodajemy warzywa z patelni. Mięso kładziemy polewamy mięso piwem. Pieczemy w temperaturze ok. 180 stopni przez 1,5 godziny. Raz na jakiś czas polewamy pieczeń sosem, który znajduje się w brytfance. Krucha pieczeń po bawarsku gotowa. Smacznego.