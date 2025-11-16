Przepis na gruszki sake z kwaśną śmietaną mandarynkową

Elegancki deser, słodki, kremowy i owocowy, z delikatnym kwiatowym aromatem japońskiego sake. Pumpernikiel nasączony sokiem mandarynkowym dodaje temu wielowarstwowemu deserowi nutę cierpkości i słoności. Można go łatwo przygotować kilka godzin przed podaniem a nawet dzień wcześniej.

Składniki na gruszki sake z kwaśną śmietaną mandarynkową: - 200 ml soku gruszkowego, - 50 ml sake, - 1 laska wanilii, - 2 gwiazdki anyżu, - 3 łyżki miodu (najlepiej kwiatowego), - ½ cytryny (sok), - 3 małe gruszki o jędrnym miąższu (po 100–120 g), - 1 mandarynka, - 200 g śmietany, - sól, - 40 g pumpernikla, - 20 g orzeszków piniowych. Przygotowanie: 1. Zagotuj sok gruszkowy z sake, przekrojoną na pół, wydrążoną laskiej wanilii, anyżem gwiazdkowym, 2 łyżkami miodu i sokiem z cytryny. 2. Obierz gruszki, przekrój je wzdłuż na pół i usuń gniazda nasienne. Dodaj gruszki do wrzącego płynu. Przykryj i gotuj na wolnym ogniu przez 3–5 minut. Zdejmij pokrywkę i pozwól połówkom gruszek ostygnąć w płynie, obracając je raz lub dwa razy. 3. Zetrzyj skórkę z mandarynki i połącz ją ze śmietaną, 1 łyżką miodu i szczyptą soli, aż do uzyskania kremowej konsystencji. 4. Pokrusz pumpernikiel i zamarynuj go w soku z mandarynek. 5. Upraż orzeszki piniowe na suchej patelni. 6. Rozłóż śmietanę na talerzach, ułóż na niej połówki odsączonych gruszek i podawaj posypane orzeszkami piniowymi i odsączonym pumperniklem.

Przepis na gruszki gotowane z szafranem i jogurtem greckim

Te gruszki to jesienne marzenie, a jednocześnie bardzo lekki deser. Ich pikantny aromat i intensywny kolor dodają im pewnej elegancji.

Składniki na gruszki z szafranem i jogurtem greckim (dla 4 osób): - 4 dojrzałe, ale nie do końca miękkie gruszki, - 50 g cukru trzcinowego, - 2 szczypty szafranu, - 2 laski cynamonu, - 4 goździki, - 3 gwiazdki anyżu, - 75 g jogurtu greckiego, - 2 łyżeczki miodu (lub więcej, w zależności od upodobań). Przygotowanie: 1. Zagotuj cukier i przyprawy z 1 litrem wody w małym rondlu. 2. Obierz gruszki, pozostawiając je w całości i bez ogonków. Po obraniu wrzuć je natychmiast do wrzącej wody z przyprawami, aby zapobiec ich brązowieniu. 3. W zależności od twardości gruszek, gotuj je na małym ogniu przez 20–60 minut, od czasu do czasu sprawdzając, czy są już ugotowane. 4. Kiedy gruszki będą ugotowane, wymieszaj jogurt z miodem i podawaj na talerzu, każdy z jedną gruszką.

Przepis na pieczone gruszki z serem pleśniowym i orzechami pekan (dla 3 osób)

Gruszki pieczone z serem pleśniowym i orzechami pekan, to pyszne danie, które doskonale łączy smak słodki ze słonym.

Składniki na gruszki pieczone z serem pleśniowym i orzechami (dla 3 osób): - 3 dojrzałe, ale dość twarde gruszki, - 100 g sera pleśniowego, - 50 g orzechów pekan, - 80 g roszponki, (sprawdzi się również mix sałat lub rukola), - 1 łyżka ulubionej oliwy. Składniki na dressing: - 4 łyżki oliwy, - 3 łyżki soku z cytryny, - 1 łyżeczka miodu, - sól, pieprz. Przygotowanie: 1. Gruszki umyj i osusz. Przekrój wzdłuż na pół. Przy pomocy zwykłej, małej łyżeczki lub łyżki do wydrążania usuń gniazda nasienne. 2. Owoce umieść jeden obok drugiego na blaszce do pieczenia otworem do góry. Przy pomocy pędzelka kuchennego posmaruj je łyżką oliwy. 3. Około 100 gramów (możesz dać więcej) ulubionego sera pleśniowego rozdziel po równo na wszystkie połówki gruszek. Kawałki sera umieść w wydrążonych zagłębieniach 4. Około 50 gramów orzechów pekan również rozdziel po równo między gruszki. Orzechy wetknij w ser. 5. Formę z gruszkami umieść w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (opcja pieczenia góra/dół). Piecz około 25 minut. Warto jednak cały czas obserwować gruszki w piekarniku, by orzechy nie przypiekły się za mocno. 6. W międzyczasie umyj, osusz sałatę i podziel ją na 3 talerze. Przygotuj dressing: wymieszaj 4 łyżki oliwy, 3 łyżki soku z cytryny, 1 łyżeczkę miodu, 1/3 płaskiej łyżeczki soli, 1/4 płaskiej łyżeczki pieprzu. 7. Upieczone gruszki przełóż na talerze z sałatą, polej przygotowanym sosem. Idealnym dodatkiem do tak przygotowanych gruszek jest świeża bagietka.