Jakie ma wartości odżywcze?
Kawa zbożowa nie tylko naśladuje smak kawy – to także źródło kilku mikroelementów. W zależności od mieszanki można w niej znaleźć witaminy z grupy B oraz minerały, takie jak magnez i potas, które wspierają pracę mięśnia sercowego i pomagają utrzymać równowagę elektrolitową organizmu. Dzięki temu napój nie wywołuje gwałtownych skoków ciśnienia ani przyspieszonego tętna, co bywa problemem przy napojach z kofeiną.
Dobre dla żołądka – prebiotyczne właściwości cykorii
Wiele gotowych mieszanek zawiera cykorię – naturalne źródło inuliny. To substancja o działaniu prebiotycznym: wspomaga rozwój pożytecznych bakterii jelitowych, pomaga regulować wypróżnienia i może zmniejszać wzdęcia czy uczucie ciężkości po posiłku. Dlatego zbożówka często sprawdza się u osób z nadkwasotą, refluksem czy ogólnie wrażliwym przewodem pokarmowym.
Kto skorzysta najbardziej?
- Dla kogo? Osoby uczulone na kofeinę, kobiety w ciąży, rodzice małych dzieci, seniorzy oraz osoby z nadciśnieniem – to grupy, dla których kawa zbożowa może być bezpieczną alternatywą.
- Uwaga na gluten: Nie wszystkie mieszanki są bezglutenowe. Jeśli masz celiakię lub wrażliwość na gluten, wybieraj produkty oznaczone jako bezglutenowe lub te oparte głównie na cykorii/orkiszu.
Jak wybrać dobrą kawę zbożową?
- Czytaj skład – unikaj produktów z dodatkiem cukru, mleka w proszku i sztucznych aromatów.
- Szukaj krótkiego składu – im mniej dodatków, tym lepiej.
- Jeśli zależy Ci na braku glutenu, wybieraj mieszanki wyraźnie oznaczone „bezglutenowe” lub opierające się na cykorii.
- Produkt instant będzie najszybszy, ale tradycyjna, mielona mieszanka może mieć głębszy smak.
Jak przygotować kawę zbożową – [prosty przepis]
Składniki:
- 1–2 łyżeczki kawy zbożowej instant (lub 1–2 łyżeczki mielonej mieszanki)
- 200 ml wrzącej wody lub mleka roślinnego
- opcjonalnie: łyżeczka miodu, szczypta cynamonu
Sposób przygotowania:
- Wsyp kawę zbożową do filiżanki.
- Zalej wrzątkiem (lub gorącym mlekiem) i dokładnie wymieszaj.
- Dosłodź według smaku i dodaj szczyptę cynamonu, jeśli lubisz.
- Podawaj od razu – idealna na wieczór, bo nie zawiera kofeiny.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy kawa zbożowa zawiera kofeinę?
Nie – napój powstaje z prażonych ziaren zbóż i cykorii, które naturalnie kofeiny nie mają. Można ją pić także wieczorem i podawać dzieciom.
Czy pomaga na problemy trawienne?
Tak – zwłaszcza gdy w składzie jest cykoria (źródło inuliny). Działa prebiotycznie, wspiera korzystną mikroflorę jelitową i może łagodzić wzdęcia oraz zaparcia.
Czy kawa zbożowa jest bezpieczna dla osób z nadciśnieniem?
Zazwyczaj tak – nie powoduje nagłych skoków ciśnienia ani przyspieszonego tętna, dlatego bywa polecana osobom nadciśnieniowym. Jednak w przypadku poważnych chorób sercowo-naczyniowych warto skonsultować się z lekarzem.
Czy może zastąpić śniadanie?
Nie – to wartościowy dodatek dostarczający niektórych witamin i minerałów, ale nie zastąpi pełnowartościowego posiłku.
Warianty smakowe
- Z dodatkiem cykorii – najbardziej klasyczna, lekko słodkawa nuta.
- Zbożowa z burakiem cukrowym – subtelna słodycz i karmelowy posmak.
- Bez laktozowa / roślinna – przygotowywana na mleku roślinnym (sojowe, owsiane) – dla wegan i osób nietolerujących laktozy.
