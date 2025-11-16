Jakie ma wartości odżywcze?

Kawa zbożowa nie tylko naśladuje smak kawy – to także źródło kilku mikroelementów. W zależności od mieszanki można w niej znaleźć witaminy z grupy B oraz minerały, takie jak magnez i potas, które wspierają pracę mięśnia sercowego i pomagają utrzymać równowagę elektrolitową organizmu. Dzięki temu napój nie wywołuje gwałtownych skoków ciśnienia ani przyspieszonego tętna, co bywa problemem przy napojach z kofeiną.

Dobre dla żołądka – prebiotyczne właściwości cykorii

Wiele gotowych mieszanek zawiera cykorię – naturalne źródło inuliny. To substancja o działaniu prebiotycznym: wspomaga rozwój pożytecznych bakterii jelitowych, pomaga regulować wypróżnienia i może zmniejszać wzdęcia czy uczucie ciężkości po posiłku. Dlatego zbożówka często sprawdza się u osób z nadkwasotą, refluksem czy ogólnie wrażliwym przewodem pokarmowym.

Kto skorzysta najbardziej?

Dla kogo? Osoby uczulone na kofeinę, kobiety w ciąży, rodzice małych dzieci, seniorzy oraz osoby z nadciśnieniem – to grupy, dla których kawa zbożowa może być bezpieczną alternatywą.

Uwaga na gluten: Nie wszystkie mieszanki są bezglutenowe. Jeśli masz celiakię lub wrażliwość na gluten, wybieraj produkty oznaczone jako bezglutenowe lub te oparte głównie na cykorii/orkiszu.

Jak wybrać dobrą kawę zbożową?

Czytaj skład – unikaj produktów z dodatkiem cukru, mleka w proszku i sztucznych aromatów. Szukaj krótkiego składu – im mniej dodatków, tym lepiej. Jeśli zależy Ci na braku glutenu, wybieraj mieszanki wyraźnie oznaczone „bezglutenowe” lub opierające się na cykorii. Produkt instant będzie najszybszy, ale tradycyjna, mielona mieszanka może mieć głębszy smak.

Jak przygotować kawę zbożową – [prosty przepis]

Składniki:

1–2 łyżeczki kawy zbożowej instant (lub 1–2 łyżeczki mielonej mieszanki)

200 ml wrzącej wody lub mleka roślinnego

opcjonalnie: łyżeczka miodu, szczypta cynamonu

Sposób przygotowania:

Wsyp kawę zbożową do filiżanki. Zalej wrzątkiem (lub gorącym mlekiem) i dokładnie wymieszaj. Dosłodź według smaku i dodaj szczyptę cynamonu, jeśli lubisz. Podawaj od razu – idealna na wieczór, bo nie zawiera kofeiny.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy kawa zbożowa zawiera kofeinę?

Nie – napój powstaje z prażonych ziaren zbóż i cykorii, które naturalnie kofeiny nie mają. Można ją pić także wieczorem i podawać dzieciom.

Czy pomaga na problemy trawienne?

Tak – zwłaszcza gdy w składzie jest cykoria (źródło inuliny). Działa prebiotycznie, wspiera korzystną mikroflorę jelitową i może łagodzić wzdęcia oraz zaparcia.

Czy kawa zbożowa jest bezpieczna dla osób z nadciśnieniem?

Zazwyczaj tak – nie powoduje nagłych skoków ciśnienia ani przyspieszonego tętna, dlatego bywa polecana osobom nadciśnieniowym. Jednak w przypadku poważnych chorób sercowo-naczyniowych warto skonsultować się z lekarzem.

Czy może zastąpić śniadanie?

Nie – to wartościowy dodatek dostarczający niektórych witamin i minerałów, ale nie zastąpi pełnowartościowego posiłku.

