Zupa rumfordzka była często gotowana w PRL. Dobrze sobie o niej przypomnieć, bo to danie proste, tanie i sycące. I jak każda zupa, niezwykle "podzielne". Teraz coraz częściej czerpiemy z kulinarnych doświadczeń i przepisów naszych babć i mam. W zupie rumfordzkiej połączono składniki, które nie od razu byśmy wrzucili do jednego garnka. To skrzyżowanie fasolówki z krupnikiem lub ryżanką.

Zupa rumfordzka - sycący posiłek

Nazwa "zupa rumfordzka" pochodzi od Benjamina Thompsona hrabiego Rumforda. Brytyjczyk był działaczem społecznym. W 1785 wyjechał do Bawarii, gdzie został asystentem księcia Karola Wittelsbacha. Zajął się reorganizacją armii księstwa, a także stworzył domy pracy dla ubogich. Opracował przepis na tanią i pożywną potrawę dla ubogich, którą nazwano „zupą Rumforda”.

Reklama

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Zupa rumfordzka jest wariacją na temat zupy, którą wymyślił brytyjski hrabia. Jest gęsta, pożywna i tania. Przygotujemy ją z łatwością z powszechnie dostępnych składników. Świetnie syci i rozgrzewa. Zyskuje podczas podgrzewania.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa rumfordzka

Składniki

2,5 litra wody, bulionu z kostki lub rosołu

150 g ryżu

500 g ziemniaków

1 średnia puszka białej fasoli

1 średnia puszka czerwonej fasoli

2 marchewki

pietruszka

pół małego selera

nieduży por

2 listki laurowe

kilka ziarenek ziela angielskiego i czarnego pieprzu

ząbek czosnku

łyżeczka soli i pieprzu

Przygotowanie

Warzywa obieramy i myjemy, siekamy je drobno. Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Wlewamy wodę lub rosół (albo bulion z kostki) do garnka, wsypujemy ryż, dodajemy ziemniaki i warzywa. Dodajemy też liście laurowe, ziele angielskie oraz pieprz. Gotujemy, aż ziemniaki, warzywa i ryż się ugotują. Potem dodajemy odsączoną fasolę. Doprawiamy do smaku przyprawami. Zupa rumfordzka gotowa. Smacznego!