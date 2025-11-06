Cesnecka, czyli zupa czosnkowa, to jedna z najczęściej jadanych u naszych południowych sąsiadów zup. Jest nie tylko pyszna, ale działa jak naturalny antybiotyk. Podaje się ją chrupiącymi grzankami, dodaje do niej ziemniaki i posypuje - już na talerzu - startym serem. Można też do wrzącej zupy wrzucić roztrzepane surowe jajko.

Cesnecka - wiele wersji, świetny smak

Z zupą czosnkową jest trochę tak jak np. z bigosem czy rosołem w Polsce. Każdy przygotowuje trochę inaczej, ale zawsze wychodzi pysznie. Na pewno wiele osób próbowało cesnecki w czeskiej karczmie. Zupa czosnkowa ma nie tylko zalety smakowe - jest też zdrowa dzięki czosnkowi.

Przepis na czeską zupę czosnkową

Składniki

1,5 litra bulionu drobiowego

3 ziemniaki

10 średnich ząbków czosnku

100 g wędzonego boczku

Kajzerka na grzanki - wczorajsza, żeby łatwo było ją pokroić

2 łyżki masła

łyżka suszonego majeranku

1 duża cebula

100 g startego twardego żółtego sera

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Wrzucamy do bulionu i gotujemy do miękkości. Siekamy cebulę, boczek kroimy w kostkę. Podsmażamy na maśle (1 łyżka) cebulę i boczek Wrzucamy do zupy. Bułkę kroimy w kostkę i podsmażamy na maśle na złoty kolor. Gdy ziemniaki będą miękkie, dodajemy do zupy posiekany drobno lub przeciśnięty przez praskę czosnek. Zagotowujemy zupę i możemy podawać. Cesneckę, czyli czeską zupę czosnkową, podajemy z grzankami, posypaną żółtym serem. Smacznego