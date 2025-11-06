Cesnecka, czyli zupa czosnkowa, to jedna z najczęściej jadanych u naszych południowych sąsiadów zup. Jest nie tylko pyszna, ale działa jak naturalny antybiotyk. Podaje się ją chrupiącymi grzankami, dodaje do niej ziemniaki i posypuje - już na talerzu - startym serem. Można też do wrzącej zupy wrzucić roztrzepane surowe jajko.
Cesnecka - wiele wersji, świetny smak
Z zupą czosnkową jest trochę tak jak np. z bigosem czy rosołem w Polsce. Każdy przygotowuje trochę inaczej, ale zawsze wychodzi pysznie. Na pewno wiele osób próbowało cesnecki w czeskiej karczmie. Zupa czosnkowa ma nie tylko zalety smakowe - jest też zdrowa dzięki czosnkowi.
Przepis na czeską zupę czosnkową
Składniki
- 1,5 litra bulionu drobiowego
- 3 ziemniaki
- 10 średnich ząbków czosnku
- 100 g wędzonego boczku
- Kajzerka na grzanki - wczorajsza, żeby łatwo było ją pokroić
- 2 łyżki masła
- łyżka suszonego majeranku
- 1 duża cebula
- 100 g startego twardego żółtego sera
Przygotowanie
Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Wrzucamy do bulionu i gotujemy do miękkości. Siekamy cebulę, boczek kroimy w kostkę. Podsmażamy na maśle (1 łyżka) cebulę i boczek Wrzucamy do zupy. Bułkę kroimy w kostkę i podsmażamy na maśle na złoty kolor. Gdy ziemniaki będą miękkie, dodajemy do zupy posiekany drobno lub przeciśnięty przez praskę czosnek. Zagotowujemy zupę i możemy podawać. Cesneckę, czyli czeską zupę czosnkową, podajemy z grzankami, posypaną żółtym serem. Smacznego
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję