Kotlet schabowy to klasyka polskiej kuchni. Złocisty, soczysty, z chrupiącą panierką. Jada się te kotlety od dawna. Jeden z klasycznych przepisów opracowała Lucyna Ćwierczakiewiczowa, autorka pierwszej bestsellerowej polskiej książki kucharskiej pt. "365 obiadów za pięć złotych", która od pierwszego wydania w 1860 r. cieszyła się zawrotną popularnością.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Kotlety schabowe cieszą się ogromnym powodzeniem. Podajemy je najczęściej z ziemniakami z wody i np. mizerią. Czasem warto coś zmienić w recepturze na ulubione danie i spróbować czegoś nowego. Na niedzielny obiad proponujemy więc kotlety schabowe po lubelsku. Zmiana w procesie przygotowania jest nieduża, ale wpływa na smak. Te kotlety po prostu rozpływają się w ustach i są bardzo delikatne. Kluczowy jest tu sposób panierowania. W wersji lubelskiej używamy tylko jajek i mąki. Podajmy kotlety schabowe po lubelsku z ziemniakami i buraczkami, albo z marchewką z groszkiem.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kotlety schabowe po lubelsku

Składniki

500 g schabu bez kości

2 jajka

sól

pieprz

mąka pszenna lub gryczana

smalec lub olej do smażenia

Przygotowanie

Schab czyścimy z błonek i kroimy na kotlety o grubości około 1 cm. Rozbijamy mięso, ale uważamy, by nie zrobić dziur - zbyt cienkie kotlety będą niesmaczne. Kotlety oprószamy solą i pieprzem. W dwóch osobnych miskach umieszczamy mąkę pszenną (lub gryczaną) i rozkłócone jajka. Każdy kotlet obtaczamy najpierw w mące - nadmiar strzepujemy - a potem zanurzamy w jajku. Kotlety smażymy na rozgrzanym smalcu po 2 minuty z każdej strony. Należy uważać, aby jajko się nie przypaliło. Kotlety schabowe po lubelsku gotowe. Smacznego!