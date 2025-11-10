W polskiej tradycji kulinarnej listopad to sezon na gęsinę. Dania z mięsa gęsi podaje się z Marcin, aby uniknąć przyjęcia święceń biskupich, ukrył się w gęsiarni. Gęsi jednak zdradziły jego kryjówkę, głośno gęgając.

Gęsina - pyszna i zdrowa

Listopadowa gęsina, jak podkreślają specjaliści, ma wyjątkowy smak. Mięso gęsi w tym okresie jest aromatyczne, delikatne, ale jednocześnie pełne głębokiego smaku. Co więcej, gęsina jest zdrowa - zawiera wysoką zawartość zdrowych tłuszczów oraz białka, jest źródłem witamin z grupy B i żelaza, co czyni ją doskonałym wyborem na chłodne, jesienne dni. Rosół, ugotowany na gęsinie, ma mnóstwo zalet. Jest m.in. bogaty w kolagen. To pyszna, zdrowa alternatywa dla klasycznego rosołu.

Rosół z gęsi - przepis

Rosół z gęsi możemy ugotować na skrzydłach, szyi i korpusie tego ptaka. Będzie świetny, jeśli dodamy np. udo lub pierś z gęsi. Jeśli kupimy całą gęś, warto ją poporocjować. Część upieczemy, a na reszcie ugotujemy pyszny i esencjonalny rosół. Mięso gęsie jest tłuste. Gdy rosół schłodzimy, można zebrać z powierzchni gęsi smalec - bardzo ceniony w kuchni.

Składniki

1 kg gęsiny - skrzydełka, korpus, szyja, może być np. gęsie udko

4 średnie marchewki,

3 małe pietruszki,

1 mały seler

1 mały por,

2 średnie cebule,

3 ząbki czosnku,

łyżeczka suszonego lubczyku,

kilka liści laurowych

kilka ziaren ziela angielskiego,

8 ziaren czarnego pieprzu

3 litry wody,

2 ząbki czosnku

Przygotowanie

Mięso myjemy i wkładamy do dużego garnka z zimną wodą. Gotujemy na wolnym ogniu przez ok. godzinę. W tym czasie raz na jakiś czas zbieramy tzw. szumowiny. Warzywa myjemy i obieramy. Do wywaru z gęsi wrzucamy warzywa i przyprawy. Gotujemy na wolnym ogniu przez kolejne 2 godziny. Rosół ma delikatnie mrugać. Po tym czasie zupę odcedzamy. Z kości możemy obrać mięso i wrzucić je do rosołu lub wykorzystać np. do przygotowania pysznej pasty do kanapek lub nadzienia do naleśników. Rosół z gęsi podajemy z makronem, obficie posypany zieleniną.